Dieta mediterranea biologica: salute e sostenibilità in Italia

Una recente ricerca condotta dall’Università di Roma Tor Vergata ha evidenziato i benefici della combinazione tra dieta mediterranea e alimentazione biologica per la salute umana e per l’ambiente. Pubblicato sulla rivista Microorganisms, lo studio mostra che dopo sole quattro settimane di dieta mediterranea biologica, vi è un cambiamento significativo nella composizione del microbiota intestinale, con l’aumento di batteri beneficiali e un miglioramento della risposta immunitaria.

La qualità degli alimenti gioca un ruolo fondamentale. Gli alimenti biologici potenziano gli effetti positivi della dieta mediterranea, aumentando la presenza di acidi grassi a catena corta essenziali per il benessere. Fra i risultati, il batterio Faecalibacterium prausnitzii è aumentato di quattro volte nel gruppo che ha seguito la dieta biologica, mentre altri batteri utili hanno mostrato un incremento significativo.

Questo studio rappresenta il primo trial clinico che confronta dieta mediterranea convenzionale e biologica. I risultati dimostrano un impatto positivo sulla salute, suggerendo che una dieta biologica non solo aiuta a combattere la crisi climatica, ma ha anche effetti benefici a livello individuale.

In particolare, le donne sembrano trarre maggior vantaggio dal miglioramento del microbiota intestinale. Gli esperti sottolineano l’importanza di comunicare ai cittadini l’importanza di investire in una dieta biologica per migliorare la propria salute. Attualmente, il consumo di prodotti biologici in Italia è relativamente basso rispetto ad altri paesi europei, e sono necessarie misure per incentivare il loro utilizzo.

Infine, si propone di estendere le agevolazioni fiscali anche per l’acquisto di alimenti biologici, sostenendo così un’alimentazione più sana e una maggiore sostenibilità ambientale.