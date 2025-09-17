Dieta mediterranea biologica favorevole per la salute in Italia

Un recente studio ha esaminato l’effetto delle diete mediterranee convenzionali e biologiche sulla salute, dimostrando che la qualità degli alimenti può potenziare i benefici. La dieta mediterranea, nota per la sua capacità di prevenire varie malattie, viene ulteriormente valorizzata se composta da ingredienti biologici.

Il trial ha coinvolto due gruppi che hanno seguito per quattro settimane una dieta mediterranea identica in termini di calorie e nutrienti, ma diversa per la qualità degli alimenti: uno gruppo ha consumato cibi convenzionali, l’altro biologici. I risultati hanno rivelato che la dieta biologica ha provocato cambiamenti più significativi nel microbiota intestinale, incrementando la presenza di batteri benefici e riducendo l’infiammazione.

In particolare, il batterio Faecalibacterium prausnitzii è aumentato notevolmente nel gruppo biologico, così come Anaerostipes hadrus, produttore di acidi grassi a catena corta. Inoltre, Parabacteroides distasonis è cresciuto del 125% nel gruppo bio, mentre è diminuito nell’altro.

Le donne hanno mostrato un miglioramento maggiore nel loro microbiota seguendo la dieta biologica. Secondo la professoressa Laura Di Renzo, l’efficacia dei cibi biologici è dovuta alla loro migliore qualità nutrizionale e all’assenza di pesticidi, che favoriscono una maggiore diversità microbica e riducono l’infiammazione.

Lo studio ha evidenziato anche un incremento della capacità antiossidante e la presenza di composti fitochimici nei partecipanti che seguivano la dieta biologica. La produzione di acidi grassi a catena corta, derivati dalla fermentazione delle fibre, è risultata più elevata nella dieta biologica. Un’ulteriore analisi dei metaboliti urinari ha confermato che la dieta biologica migliora i parametri di salute e aumenta sostanze utili per il metabolismo, riducendo al contempo metaboliti meno salutari.