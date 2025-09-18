Dieta mediterranea biologica e salute intestinale in Italia

Una dieta mediterranea composta da alimenti biologici può cambiare significativamente la composizione del microbiota intestinale in sole quattro settimane, offrendo vantaggi per infiammazione, immunità e metabolismo. Uno studio dell’Università di Roma Tor Vergata, pubblicato sulla rivista Microorganisms, evidenzia come la qualità degli alimenti influisca sulla salute, dimostrando che il biologico amplifica i benefici della dieta mediterranea tradizionale.

Quattro settimane di dieta mediterranea biologica sono sufficienti per apportare modifiche misurabili nel microbiota intestinale, aumentando la presenza di batteri considerati salutari. Questo porta a miglioramenti antiinfiammatori, antiossidanti e immunomodulanti. La ricerca rivela che, pur mantenendo uguale calorie e nutrienti, la scelta di cibi biologici fa una notevole differenza.

Entrambe le diete, convenzionale e biologica, contribuiscono ad aumentare gli acidi grassi a catena corta, fondamentali per il benessere del corpo, influenzando positivamente l’immunità e la salute intestinale. Tuttavia, nella dieta biologica gli aumenti di batteri benefici sono più rilevanti. Ad esempio, Faecalibacterium prausnitzii ha mostrato un incremento quattro volte superiore nel gruppo biologico, mentre Anaerostipes hadrus ha avuto un raddoppiamento. Parabacteroides distasonis, utile per l’assorbimento dei grassi, è aumentato del 125% nel gruppo bio, mentre è diminuito in quello convenzionale.

I risultati indicano anche che, a parità di dieta, le donne traggono maggiori benefici dal miglioramento del microbiota intestinale grazie alla dieta mediterranea biologica. Laura di Renzo, direttrice della sezione di Nutrizione clinica dell’Università di Roma Tor Vergata, sottolinea che l’effetto positivo dei prodotti biologici è legato alla loro maggiore qualità nutrizionale e alla mancanza di residui tossici. I risultati sono stati presentati nella campagna ‘Il Bio Dentro di Noi’, promossa da FederBio, AssoBio e Consorzio il Biologico.