Dieta Mediterranea Biologica e Microbiota in Italia

L’intestino, spesso definito il nostro “secondo cervello”, ospita miliardi di microrganismi che influiscono sulla nostra salute generale, incluso il metabolismo e il benessere psicologico. È diventato fondamentale nutrire correttamente questa rete complessa di batteri e virus. Uno studio condotto dall’Università di Roma Tor Vergata e pubblicato sulla rivista Microorganisms ha rivelato che solo quattro settimane di dieta mediterranea biologica possono cambiare significativamente il microbiota intestinale, migliorando i benefici rispetto a una dieta convenzionale.

Il fulcro della ricerca ha evidenziato che, a parità di calorie e macronutrienti, i prodotti biologici offrono vantaggi superiori. I ricercatori hanno confrontato due gruppi che seguivano una dieta mediterranea, uno con alimenti biologici e l’altro con prodotti convenzionali. Dopo un mese, il gruppo biologico ha mostrato cambiamenti significativi nel microbiota, con un incremento di batteri benefic identificati.

La dottoressa Laura di Renzo ha spiegato che i prodotti biologici hanno una qualità nutrizionale superiore e non contengono residui di pesticidi, creando un ambiente favorevole per una flora intestinale diversificata. Al contrario, sostanze chimiche anche in piccole quantità possono alterare l’equilibrio microbico e causare infiammazioni.

Lo studio ha registrato notevoli aumenti di batteri come Faecalibacterium prausnitzii, Anaerostipes hadrus e Parabacteroides distasonis nel gruppo biologico, suggerendo un intestino più sano e una migliore salute metabolica. È emerso anche che le donne traggono maggiori benefici dalla dieta mediterranea biologica.

I risultati sono stati divulgati nell’ambito della campagna “Il Bio Dentro di Noi”, promossa da diverse associazioni per evidenziare i benefici dell’alimentazione biologica. Questo studio conferma che la qualità alimentare influisce direttamente sulla salute, un aspetto rilevante per il nostro benessere e per la salute intestinale.