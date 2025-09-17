Dieta mediterranea biologica: benefici per la salute in Italia

Uno studio condotto dall’Università di Tor Vergata ha analizzato i benefici per la salute derivanti dalla dieta mediterranea biologica rispetto a quella convenzionale. I risultati evidenziano che la dieta biologica favorisce un incremento maggiore dei batteri intestinali benefici, contribuendo così a ridurre l’infiammazione, migliorare le funzioni immunitarie e promuovere un metabolismo sano.

Seguire una dieta mediterranea biologica per quattro settimane può modificare significativamente il microbiota intestinale, aumentando i batteri utili e generando effetti anti-infiammatori, antiossidanti e immunomodulatori. La qualità superiore degli alimenti biologici e l’assenza di pesticidi possono spiegare questi effetti positivi.

Lo studio ha coinvolto 39 adulti sani, suddivisi in tre gruppi: uno con dieta libera, uno con dieta mediterranea convenzionale e uno con dieta mediterranea biologica. I risultati hanno mostrato che il gruppo che seguiva la dieta biologica ha ottenuto cambiamenti più netti nel microbiota, con un arricchimento di batteri noti per le loro proprietà protettive.

Specie come Faecalibacterium prausnitzii, importanti nella produzione di acidi grassi a catena corta, sono aumentate notevolmente nel gruppo biologico. Anche Parabacteroides distasonis ha mostrato un aumento significativo. Le donne, in particolare, hanno beneficiato maggiormente dei miglioramenti nel microbiota intestinale rispetto agli uomini.

La migliore qualità degli alimenti biologici, priva di additivi e pesticidi, potrebbe spiegare l’intensificarsi di questi benefici. Questi risultati confermano l’importanza della dieta biologica per la salute umana, suggerendo anche un impatto positivo sulla biodiversità e sulla sostenibilità ambientale.