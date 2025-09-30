24.5 C
Salute

Dieta Mediterranea biologica: benefici per la salute in Italia

Dieta Mediterranea biologica: benefici per la salute in Italia

Seguire la Dieta Mediterranea con alimenti biologici porta benefici per la salute, come evidenziato da uno studio effettuato presso l’Università di Roma Tor Vergata. Questa ricerca ha confrontato due varianti della Dieta Mediterranea: una basata su alimenti biologici certificati, denominata IMOD (Italian Mediterranean Organic Diet), e una con prodotti convenzionali, chiamata IMNOD.

Lo studio ha coinvolto 39 adulti sani, suddivisi in tre gruppi. Il primo gruppo ha seguito una dieta libera, il secondo ha adottato la Dieta Mediterranea con alimenti convenzionali, mentre il terzo ha scelto la variante biologica. Dopo quattro settimane di alimentazione biologica, sono stati osservati cambiamenti significativi nella composizione del microbiota intestinale, con un aumento di batteri benefici e miglioramenti nei parametri antiinfiammatori, antiossidanti e immunomodulanti.

Entrambe le versioni della dieta si sono rivelate capaci di arricchire la flora intestinale con batteri produttori di acidi grassi a catena corta, importanti per la salute intestinale e il controllo dell’infiammazione. Tuttavia, la versione biologica ha mostrato un incremento specifico di due batteri, Parabacteroides distasonis e Anaerostipes hadrus, associati a protezione del metabolismo e della barriera intestinale.

Inoltre, sono emerse differenze significative legate al sesso: le donne hanno mostrato un aumento di specie antiinfiammatorie, mentre negli uomini prevalevano specie legate alla stabilità della flora e alla fermentazione dei carboidrati. La qualità nutrizionale e l’assenza di residui chimici negli alimenti biologici sono stati identificati come fattori favorevoli a una maggiore diversità microbica e a effetti positivi sulla salute.

Questi risultati evidenziano l’importanza di una dieta sana per la prevenzione di diverse condizioni di salute.

