26.7 C
Roma
domenica – 24 Agosto 2025
Salute

Dieta Mediterranea a Mesagne: segreti per la salute

Da StraNotizie
NEWS

Sabato 23 agosto, a Mesagne, si terrà la presentazione del libro “Dieta Mediterranea. Viaggio tra scienza, tradizione e sapori antichi alla scoperta del segreto della longevità”, pubblicato da Gribaudo Editore. L’opera è coautrice da Vincenza Gianfredi, medico igienista e professoressa universitaria, nota per i suoi studi epidemiologici sulla dieta mediterranea, che dialogherà con il cardiologo Gianfranco Ignone.

Durante l’evento porteranno i loro saluti il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli, e Domenico Rogoli, segretario generale della Fondazione Dieta Mediterranea e biologo nutrizionista impegnato nella promozione dell’educazione alimentare fin dall’infanzia. La serata sarà arricchita da una degustazione mediterranea curata dallo chef Alessio Greco, che presenterà piatti innovativi ispirati alla tradizione.

La moderazione dell’incontro sarà a cura del medico cardiologo Gianfranco Ignone. L’evento, con ingresso libero, si svolgerà presso l’atrio del Castello Normanno-Svevo, con inizio fissato per le ore 20:00. Questa iniziativa è organizzata dalla Fondazione Dieta Mediterranea, in collaborazione con l’associazione RiCreAzione e la libreria Mondadori Bookstore Mesagne, ed è patrocinata dalla città di Mesagne come parte del programma estivo.

Articolo precedente
Cibo e Cinema Italiano: Un’Identità da Gustare
Articolo successivo
Milan cerca attaccanti: Victor Boniface e altre opzioni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.