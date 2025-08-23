Dieta Mediterranea a Mesagne: segreti per la salute

Sabato 23 agosto, a Mesagne, si terrà la presentazione del libro “Dieta Mediterranea. Viaggio tra scienza, tradizione e sapori antichi alla scoperta del segreto della longevità”, pubblicato da Gribaudo Editore. L’opera è coautrice da Vincenza Gianfredi, medico igienista e professoressa universitaria, nota per i suoi studi epidemiologici sulla dieta mediterranea, che dialogherà con il cardiologo Gianfranco Ignone.

Durante l’evento porteranno i loro saluti il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli, e Domenico Rogoli, segretario generale della Fondazione Dieta Mediterranea e biologo nutrizionista impegnato nella promozione dell’educazione alimentare fin dall’infanzia. La serata sarà arricchita da una degustazione mediterranea curata dallo chef Alessio Greco, che presenterà piatti innovativi ispirati alla tradizione.

La moderazione dell’incontro sarà a cura del medico cardiologo Gianfranco Ignone. L’evento, con ingresso libero, si svolgerà presso l’atrio del Castello Normanno-Svevo, con inizio fissato per le ore 20:00. Questa iniziativa è organizzata dalla Fondazione Dieta Mediterranea, in collaborazione con l’associazione RiCreAzione e la libreria Mondadori Bookstore Mesagne, ed è patrocinata dalla città di Mesagne come parte del programma estivo.