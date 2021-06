Quando si ha poco tempo a disposizione e la necessità di rimettersi in forma un regime alimentare mirato diventa prezioso. In parole semplici, se vogliamo disintossicarci o dobbiamo metterci il costume e abbiamo ancora una fastidiosa pancetta, questo regime alimentare di cinque giorni non è risolutivo ma può invertire una tendenza. Si tratta di una dieta piuttosto severa, i grassi sono assenti e le proteine animali ridotte al minimo. Prevede un menù unico, sia per lui che per lei; per soddisfare i diversi bisogni calorici per lui possono essere aumentate leggermente le dosi. Vanno limitati i grassi, controllati gli zuccheri e bisogna abbondare con verdure e cibi ipocalorici, ma nello stesso tempo stuzzicanti e sazianti. Per il suo scarso apporto di nutrienti non va protratta per oltre cinque giorni e al suo termine, va riequilibrata.

Anche l’acqua può essere una valida alleata: aiuta accelerando gli effetti della dieta, dimagrendo in modo più rapido e mitigando il senso di fame. Le raccomandazioni sono molto semplici: bere 8-10 bicchieri distribuiti durante tutta la giornata. L’acqua è l’alimento dietetico per eccellenza, non apporta calorie, ha una funzione drenante e ci aiuta a eliminare le tossine e le scorie. Inoltre bere due bicchieri prima della colazione, del pranzo e della cena ci permette di raggiungere il senso di sazietà molto più rapidamente durante il pasto.

Regole da seguire

Non crediate che la pasta o il pane presenti nella dieta facciano ingrassare: servono a coprire la dose di carboidrati complessi e darci un “senso di benessere”.

Oltre al caffè indicato nei menù se ne possono consumare altri due-tre.

Pranzo e cena possono essere invertiti.

Se avete molta fame aumentate la dose delle verdure ma non aggiungete condimenti, oltre alle salse concesse.

Chi è abituato a bere vino, può berne un bicchiere durante il pasto.

Il peso degli alimenti si riferisce a quello crudo e al netto degli scarti.

Un’adeguata attività sportiva vi permetterà di raggiungere uno stato di salute ottimale e bruciare in modo salubre le calorie in eccesso.

Se non siete in buona salute chiedete prima al vostro medico curante se potete fare questa dieta.

Salse concesse

Ampia la scelta tra le salse per aggiungere sapore ai piatti: sono ammessi aceto balsamico e normale, salsa di soia, succo d’arancia, succo di limone, senape, tabasco. Ancora, si può cucinare con il dado vegetale, con il brodo di dado, con vino, pomodoro, origano, capperi, acciuga, basilico, aglio, cipolla, peperoncino. Ecco qualche idea

Salse di pomodoro Salse con yogurt Salse per insalata Pomodoro origano e capperi Yogurt tabasco ed erba cipollina Miscelare succo arancia, senape, aceto balsamico Pomodoro aglio e basilico Yogurt e senape Pomodoro acciughe tritate e tabasco Yogurt e curry Pomodoro con aglio, peperoncino, Yogurt cetriolini, olive e capperi tritati cipolla e basilico Yogurt aceto aromatico e basilico Yogurt basilico tritato, aglio, pecorino Yogurt con mentuccia Yogurt e soia

Primo giorno di dieta

Prima colazione

2 bicchieri d’acqua

Caffè o tè con dolcificante

1 bicchiere di latte parzialmente scremato o vegetale

3 fette biscottate o cereali integrali 30 g

Metà mattina

1 frutto oppure 1 porzione di frutta secca a guscio (10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi )

Pranzo

2 bicchieri d’acqua

Salmone affumicato g 80

1 piatto insalata verde con salsa a piacere

Merenda

1 yogurt magro o 1 porzione di frutta secca a guscio (10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi )

Cena

2 bicchieri d’acqua

Crostini di pane g 60

Casseruola di verdure

Ingredienti per 2 persone: 300 g di carciofi, 100 g di zucchine, 2 patate grosse, 300 g di fagiolini, 300 g di melanzane, mezzo dado, prezzemolo, maggiorana, un limone, uno spicchio di aglio, sale, peperoncino.

Esecuzione: private i carciofi delle foglie più dure, lavateli con acqua e il succo di mezzo limone, asciugateli e tagliateli a fettine sottili. Pulite melanzane, zucchine, patate e tagliatele a rondelle. Pulite i fagiolini e tritate il prezzemolo, la maggiorana e l’aglio. Prendete una teglia da forno antiaderente e copritene il fondo con le verdure. Emulsionate il limone con sale, peperoncino, maggiorana, prezzemolo e aglio e versatelo sulle verdure. Sciogliete il dado in un bicchiere di acqua calda. Versate due cucchiai del brodo così ottenuto sulle verdure, mescolate e aggiungete il rimanente. Coprite con carta da forno e infornate a180 gradi per 15 minuti. Tirate fuori la teglia, girate le verdure e completate la cottura per altri 15 minuti senza carta da forno.

Dopocena

Un frutto a piacere oppure un quadretto di cioccolato fondente

Secondo giorno di dieta

Prima colazione

2 bicchieri d’acqua

Caffè o tè con dolcificante

1 bicchiere di latte parzialmente scremato o vegetale

3 fette biscottate o cereali integrali 30 g

Metà mattina

Un frutto oppure una porzione di frutta secca a guscio (10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

Pranzo

2 bicchieri d’acqua

1 panino integrale

1 piatto verdure grigliate

Merenda

Uno yogurt magro oppure una porzione di frutta secca a guscio (10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

Cena

2 bicchieri d’acqua

1 panino integrale

1 piatto insalata con salsa a piacere

Pesce all’ acqua pazza

Ingredienti per 2 persone: 400 g di filetti di spigola, 2 spicchi di aglio, 10 pomodorini, 10 olive, capperi, 1 mazzetto di prezzemolo, 2 cucchiai di vino bianco, 2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: lavate i filetti di pesce e poneteli in una teglia bassa piena a metà d’acqua. Disponetevi sopra i pomodorini puliti, tagliati a metà, il prezzemolo tritato, i capperi e l’aglio a fettine; irrorate con il vino, salate e pepate. Coprite e lasciate cuocere per 15-20 minuti circa. Disponete il pesce su un vassoio con un po’ del suo liquido di cottura e irrorate con l’olio.

Dopocena

Un frutto a piacere oppure un quadretto di cioccolato fondente

Terzo giorno di dieta

Prima colazione

2 bicchieri d’acqua

Caffè o tè con dolcificante

1 bicchiere di latte parzialmente scremato o vegetale

3 fette biscottate o cereali integrali 30 g

Metà mattina

Un frutto oppure una porzione di frutta secca a guscio (10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

Pranzo

2 bicchieri d’acqua

1 panino integrale

1 piatto di verdure cotte e crude con salsa a piacere

Merenda

Uno yogurt magro oppure una porzione di frutta secca a guscio (10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

Cena

2 bicchieri d’acqua

Fusilli piselli e curry

Ingredienti per 2 persone: 160 g di fusilli, 300 g di piselli surgelati, 1 scalogno, mezzo dado, prezzemolo, 1 cucchiaino raso di curry, 1 vasetto di yogurt magro, sale e peperoncino.

Esecuzione: lavate il prezzemolo e tritatelo sottile con lo scalogno. Mettete il trito in una padella antiaderente con ½ bicchiere di acqua, scioglietevi il dado e lasciate appassire a fiamma bassa. Aggiungetevi i piselli e portate a cottura. Scolate la pasta al dente e versatela in una terrina dove avrete amalgamato lo yogurt con il cucchiaino di curry. Aggiungetevi i piselli ed il prezzemolo tritato, mescolate bene e servite.

Dopocena

Un frutto a piacere oppure un quadretto di cioccolato fondente.

Quarto giorno di dieta

Prima colazione

2 bicchieri d’acqua

Caffè o tè con dolcificante

1 bicchiere di latte parzialmente scremato o vegetale

3 fette biscottate o cereali integrali 30 g

Metà mattina

Un frutto o una porzione di frutta secca a guscio (10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

Pranzo

2 bicchieri d’acqua

1 coppa di macedonia di frutta

o 1 fetta grande d’anguria

Merenda

Uno yogurt magro oppure una porzione di frutta secca a guscio (10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

Cena

2 bicchieri d’acqua

Pancotto con cime di rapa

Ingredienti per 2 persone: 1 kg di cime di rapa, 1 porro, 1 spicchio d’aglio, 160 g di pane pugliese, 2 cucchiaini d’olio extra vergine d’oliva, pepe nero.

Esecuzione: pulite bene le cime. Portate a bollore una pentola piena a metà d’acqua salata, aggiungetevi le verdure, il sale e lo spicchio d’aglio, coprite e lasciate stufare a fiamma bassa. Una volta cotte le verdure eliminate l’aglio, aggiungete il pane spezzettato e continuate la cottura per altri 5 minuti per fare ammorbidire il pane. Affettate sottilmente il porro e ponetelo sul fondo di una terrina. Scolate le verdure e il pane e versatele nella terrina, condite con i due cucchiaini d’olio aggiustate di sale e spolverate con poco pepe nero.

Dopocena

Un frutto a piacere oppure un quadretto cioccolato fondente

Quinto e ultimo giorno di dieta

Prima colazione

2 bicchieri d’acqua

Caffè o tè con dolcificante

1 bicchiere di latte parzialmente scremato o vegetale

3 fette biscottate o cereali integrali 30 gr

Metà mattina

Un frutto o una porzione di frutta secca a guscio (10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

Pranzo

2 bicchieri d’acqua

1 panino integrale

1 piatto insalata di finocchi e spinaci crudi con salsa a piacere

Merenda

Uno yogurt magro oppure una porzione di frutta secca a guscio (10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

Cena

2 bicchieri d’acqua

2 patate lesse

Pescespada alla pizzaiola

Kal per porzione 360 circa

Ingredienti per 2 persone: 2 fette di pesce spada 400 g, 1 scatola di filetti di pomodoro pelati, 2 cucchiaini di origano, 1 spicchio d’aglio, 8 olive nere denocciolate, capperi, 4 cucchiai di vino bianco, 2 cucchiaini d’olio extravergine d’oliva, 1 acciuga sotto sale, peperoncino e sale.

Esecuzione: scolate i filetti di pomodoro, metteteli in una teglia antiaderente con le olive, l’acciuga, i capperi, l’origano, l’aglio, il peperoncino e cuocete per circa 10 minuti. Mettete il pesce in infusione per qualche minuto nel vino bianco. Adagiatelo nella teglia con i pomodori e cuocete da entrambe le parti, avendo cura di ricoprirle con il sugo. Aggiungete l’olio.



Dopocena

Un frutto a piacere oppure un quadretto cioccolato fondente