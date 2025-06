Dieta Ipocalorica e Depressione: Rischi e Riflessioni

Un nuovo studio dell’Università di Toronto, pubblicato su BMJ Nutrition Prevention & Health, indica che seguire una dieta ipocalorica potrebbe aumentare il rischio di depressione. I ricercatori hanno analizzato il legame tra regimi alimentari e salute mentale, concentrandosi sulle diete a ridotto apporto calorico e sintomi depressivi in 28.525 adulti, di cui circa l’8% ha riportato sintomi compatibili con la depressione.

I partecipanti sono stati suddivisi in quattro gruppi: chi non seguiva alcuna dieta, chi seguiva una dieta ipocalorica, chi praticava diete restrittive su singoli nutrienti e chi adottava modelli alimentari consolidati. La maggior parte (87%) non seguiva diete, mentre l’8% era a dieta ipocalorica. I risultati hanno mostrato che le persone che seguivano una dieta ipocalorica avevano punteggi medi di depressione più alti (+0,29 punti), con un incremento maggiore (+0,46 punti) tra gli individui in sovrappeso. Anche le diete restrittive su nutrienti specifici si associavano a un aumento dei sintomi depressivi (+0,61 punti), suggerendo che non solo il conteggio delle calorie, ma anche la qualità nutrizionale possa influenzare il benessere mentale.

Le diete ipocaloriche possono causare carenze nutrizionali essenziali che influenzano negativamente le funzioni cognitive e affettive. Carenze di glucosio e acidi grassi omega-3 sono particolarmente critiche, poiché possono alterare memoria, umore e concentrazione, aggravando disturbi depressivi, soprattutto negli uomini.

La depressione è un disturbo dell’umore complesso, con sintomi che vanno dalla tristezza persistente a difficoltà di concentrazione. Le sue cause possono includere disfunzioni neurochimiche, eventi traumatici e fattori alimentari. Le diete ipocaloriche, se non bilanciate, possono portare a carenze nutrizionali e influenzare negativamente sia il corpo che la mente.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net