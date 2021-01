Da Ariel Versace a Dahlia Sin, passando per Adore Delano fino a Sasha Belle e The Vixen: sono moltissime le drag queen che hanno partecipato nel corso degli anni a RuPaul’s Drag Race che ora battono cassa su OnlyFans.

Il Covid ha messo in ginocchio l’economia mondiale e fra i settori che più ne hanno risentito c’è certamente quello dell’intrattenimento dato che fra normative, coprifuoco e chiusure obbligatorie, molti artisti sono rimasti senza lavoro. OnlyFans, quindi, resta un modo rapido per arrotondare in smartworking.

Ultimo, ma non per importanza, ad aver debuttato su OnlyFans è Milk (al secolo Daniel Donigan) volto della sesta stagione e della terza di All Stars, dove ha fatto il suo ingresso con lo slogan “I just farted“. Ecco. Ricordatevi queste parole.

Diego Sans e Milk su OnlyFans, il video fa discutere

Come già scritto in precedenza, l’ultimo video pubblicato da Milk su OnlyFans (in compagnia nientemeno che con Diego Sans, celebre attore brasiliano) ha fatto molto discutere, perché secondo molti follower la celebre drag queen avrebbe “sporcato” il compagno durante il rapporto. Ora avete capito il senso della GIF, sì?

Su Reddit l’argomento è diventato di tendenza:

E su Twitter molti hanno ironizzato sull’accaduto:

Il video, ovviamente, lo potete trovare su BitchyX, anche se la vera domanda resta solo e soltanto una: considerando che il video è stato registrato in un primo momento e condiviso in un secondo, perché pubblicarlo su un social network e renderlo pubblico quando avrebbero potuto cestinarlo e girarne un altro?