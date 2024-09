Diego Lazzari ad Amici: le parole della fidanzata Camilla De Pandis e di sua madre

Diego Lazzari è uno dei nuovi allievi della classe di Amici e ha attirato l’attenzione sin dall’ingresso nella casetta. È stato il primo a ricevere un messaggio video da sua madre, che si è mostrata emozionata e fiera di lui: “Amore mio, ce l’hai fatta! Manchi tanto a tutti e sei il sole della nostra casa”, ha detto, esprimendo quanto fosse orgogliosa dei risultati che sta ottenendo. Le parole calorose della madre hanno toccato il cuore di Diego, incoraggiandolo a credere in se stesso.

Oltre al messaggio materno, Diego ha anche ricevuto parole dolci dalla sua fidanzata, Camilla De Pandis, che ha condiviso una dedica su Instagram. Nel suo post, Camilla ha descritto l’impatto che Diego ha sulla sua vita, facendola sentire amata e invincibile. Ha confessato di sentire la sua mancanza e di guardare costantemente le foto e i video di loro due insieme. “Tu ora stai inseguendo il tuo sogno e non potrei essere più fiera di te”, ha scritto, promettendo di sostenerlo nonostante la lontananza.

Camilla ha anche riflettuto su quanto l’amore possa essere potente, sottolineando che, sebbene la distanza possa portare paura, la presenza di Diego è fondamentale per lei. Ha espresso gratitudine per come lui l’ha aiutata a sentirsi importante e per il supporto che le offre in ogni momento. Il loro legame sembra essere forte e significativo, nonostante le sfide che la distanza comporta.

Ci si chiede se la relazione di Diego resisterà alla prova del tempo e alla lontananza, un tema che ha già visto protagonisti altri concorrenti del programma. I tifosi di Diego e Camilla sperano in un amore solido, capace di superare le difficoltà. Con il continuo supporto reciproco e l’amore trasmesso dai loro messaggi, sembrano essere pronti a affrontare qualsiasi sfida che il futuro possa riservare. In scena c’è quindi una storia d’amore che coinvolge gioco, talento e una forte connessione emotiva, lasciando gli spettatori in attesa di scoprire come proseguirà il percorso di Diego ad Amici e la sua relazione con Camilla.