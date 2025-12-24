Diego Daddi rompe il silenzio sulla separazione da Elga Enardu in Sardegna

Diego Daddi ha rotto il silenzio sulla separazione da Elga Enardu. Due settimane fa, l’ex tronista sarda di Uomini e Donne aveva annunciato di essersi lasciata con il marito senza fornire particolari spiegazioni, chiedendo ai fan di non essere indiscreti e avere rispetto sul momento delicato vissuto.

Daddi non ha mai commentato la rottura fino alla vigilia di Natale, quando ha risposto ad alcuni follower dopo aver aperto il box domande nelle storie Instagram. Ha rivelato che sta bene e ha detto “Sto bene, grazie” quando un fan gli ha chiesto come si sentisse dopo la separazione.

Questa risposta concisa dà due informazioni: la prima è che con Elga non c’è stata alcuna riconciliazione, la seconda è che la fine della relazione non sarebbe stata traumatica. Non si placa il vociferare alimentato dagli scettici che continuano a sostenere che i due ex volti di Uomini e Donne, in realtà, non si sarebbero mai detti addio e che avrebbero inscenato il crac d’amore per fare hype.

Daddi ha inoltre fatto sapere che, nonostante la rottura, abita ancora in Sardegna. Si è anche lasciato andare a una battutaccia sulla vicenda che ha travolto Alfonso Signorini. Ha replicato che con lui non ha mai avuto nulla a che fare quando gli è stato domandato se abbia mai ricevuto avances dal conduttore milanese.

Poi ha aggiunto che non parteciperà al Grande Fratello, facendo un riferimento sarcastico ai “provini” del reality, chiaro riferimento a quanto esternato da Fabrizio Corona che ha accusato Signorini di pilotare i provini del reality per provare a ottenere favori intimi dai papabili futuri concorrenti. Del caso se ne sta occupando la magistratura dopo che Corona è stato denunciato dal giornalista.