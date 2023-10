Diego Daddi rompe il silenzio sulla crisi con Elga Enardu: le sue parole

Nel corso delle ultime ore, Diego Daddi si è reso protagonista di inedite dichiarazioni in merito alla sua vita sentimentale con Elga Enardu. Nel dettaglio, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha deciso di fare chiarezza sulla crisi che la coppia sta affrontando. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Qualche giorno fa, Elga Enardu aveva spiazzato tutti i suoi fan sui social affermando che momentaneamente si è allontanata da Diego Daddi. La donna, dunque, ha affermato di essere entrata in crisi con suo marito ma senza svelare i motivi che si celano dietro questo momento buio.

In ogni modo, di recente, è stato lo stesso ex corteggiatore di Uomini e Donne a svelare qualche retroscena in più sulla vicenda. Pertanto, attraverso una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram ha dichiarato:

Buongiorno, eccomi qua. Il momento è delicatissimo e molto, molto difficile. Io la farò breve. Voglio innanzitutto ringraziare tutti, dagli amici a voi che mi seguite per l’affetto e il sostegno che mi avete mandato. Mi avete dato tanta, tanta forza. Ovviamente non scenderò nei particolari perché in questo momento ci vuole rispetto per la coppia. Però è arrivato il momento che anche io reagisco. Nel senso, ho fatto l’eremita in questi giorni, sono fatto così, ho un carattere un po’ chiuso ma non devo. Qui bisogna reagire e riprendere tutto ciò che si stava facendo prima, ovviamente con la speranza che poi qualcosina si possa aggiustare. Detto ciò, adesso una bella doccia e si ricomincia.

Elga Enardu annuncia la crisi con Diego Daddi.

Qualche giorno fa, Elga Enardu aveva spiegato sui social di star affrontando un periodo abbastanza delicato con il suo compagno. Queste sono state le parole rilasciate attraverso un video condiviso sul suo account social:

Buongiorno, leggermente sconvolta…ma forte. Sono appena tornata a casa, con Giulio e con Toy. La mia unica famiglia.

La sorella di Serena Enardu non ha fatto nessun riferimento alle cause che hanno scatenato la crisi. Nonostante questo, ha fatto capire che non c’è nessun tradimento di mezzo: