Diego Daddi fidanzato con Barbara Santagati

Da stranotizie
Diego Daddi e Barbara Santagati hanno reso pubblica la loro relazione. L’ex marito di Elga Enardu ha annunciato di essersi fidanzato con la ragazza attraverso un post Instagram, abbracciandola mentre lei ride, e utilizzando l’emoji delle manine a cuore per suggellare la nascita della coppia.

Inoltre, Barbara Santagati ha risposto a una donna che le ha chiesto se fosse amica di Elga, affermando: “Mai state amiche”, smentendo le voci che sostenevano che lei avesse un rapporto amichevole con l’influencer sarda.

Anche Daddi aveva replicato alle indiscrezioni sul suo conto, affermando: “Non c’è stato alcun tradimento. E Barbara non è amica di Elga”, lasciando intendere che con Santagati ci fosse più di un’amicizia. Ora la conferma che con la giovane ha iniziato una love story.

Barbara Santagati, come Elga Enardu, è originaria della Sardegna, non è del tutto estranea al mondo dello spettacolo e ha un figlio, nato da una precedente relazione.

Elga Enardu non ha rilasciato dichiarazioni sulla notizia del fidanzamento dell’ex marito, ma ha smesso di seguire Daddi su Instagram, e anche Daddi ha smesso di seguire l’ex moglie. Diego e Elga si sono lasciati dopo otto anni di matrimonio, lo hanno comunicato loro stessi lo scorso dicembre. Pochi mesi prima della rottura, Daddi ha aperto un profilo su Onlyfans, e all’epoca Elga aveva affermato di essere d’accordo con la scelta del marito e di non avere problemi con lui.

