Diego Daddi e la fine della storia con Elga Enardu

Diego Daddi ed Elga Enardu hanno reso nota la fine della loro lunga storia d’amore, nata a Uomini e Donne. Lui è finito sotto accusa per via di alcune voci che stanno circolando sulla sua vita sentimentale attuale. Ci sono vari fan che dicono di averlo beccato in compagnia di una bellissima donna, che sarebbe addirittura un’amica di Elga. Per questo motivo, sono così nate le indiscrezioni che vedono Diego tradire la Enardu con una persona a lei molto cara.

La donna in questione è Barbara Santagati, finalista di Miss Italia. Ci sono tante voci che vedono i due intraprendere una relazione amorosa, dopo la rottura tra lui ed Elga. Tutto bello, se non fosse per il fatto che è spuntata una foto che ritrarrebbe la Enardu sorridente insieme a Barbara, del passato. Diego ha smentito il fatto che la rottura con la Enardu sia arrivata per via di un suo presunto tradimento, assicurando che Barbara non è una cara conoscente di Elga.

La lunga storia d’amore tra Diego ed Elga è finita per altri motivi e non per un tradimento. Si sono separati a dicembre, con tanto di polemiche e allusioni da parte del pubblico. La stessa Enardu ha deciso di smentire l’ipotesi di una finta rottura per ottenere visibilità sui social network, affermando che non avrebbe mai potuto fingere un momento così doloroso per questo motivo.