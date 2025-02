Diego Daddi di Uomini e Donne approda su OF e sfida tutti

All’estero, numerosi influencer e star del reality si sono uniti a OnlyFans (OF), mentre in Italia, soprattutto tra gli uomini, la situazione è diversa. Sono ancora pochi i personaggi pubblici che si avventurano su questa piattaforma, probabilmente a causa della paura dello stigma sociale, anche se la situazione sta lentamente cambiando. L’ultimo celebre volto ad unirsi è Diego Daddi, noto per la sua partecipazione a Uomini e Donne, dove ha incontrato l’amore della sua vita, Elga Enardu. Dopo un corteggiamento complicato, i due si sono sposati nel 2017.

Recentemente, Daddi ha annunciato l’apertura del suo account OF, invitando gli utenti a “entrare nel suo mondo… se ne hanno il coraggio”, con un messaggio provocatorio. La sua offerta prevede un accesso al suo contenuto a pagamento, fissato a 25 dollari al mese.

In un’intervista, Diego ha condiviso la sua battaglia personale contro la depressione, rivelando quanto sia difficile riconoscere e affrontare questa condizione. Ha sottolineato l’importanza di chiedere aiuto e di intraprendere un percorso terapeutico, rivelando anche il sostegno fondamentale della sua partner. Ricorda inoltre come sia stato difficile accettare la sofferenza, avendo vissuto in prima persona la depressione di sua madre. Daddi ha descritto il primo passo verso la richiesta d’aiuto come cruciale, aprendo a innumerevoli possibilità di guarigione e crescita personale.