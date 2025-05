Diego Calva sulle scene d’amore con Jacob Elordi: “Un Dio”

La settimana scorsa è uscito negli Stati Uniti “On Swift Horses”, film diretto da Daniel Minahan, adattamento del romanzo “Cavalli Elettrici” di Shannon Pufahl. Tra i protagonisti ci sono Jacob Elordi e Diego Calva, che condividono anche scene d’amore. Calva ha condiviso le sue impressioni su Elordi in un’intervista ad Attitude Magazine, descrivendo l’attore come “un Dio”. Ha rivelato che girare scene intime con Elordi, specialmente senza maglietta, è stato intimidatorio per lui, data la perfezione e la bellezza dell’attore, che risulta ancora più affascinante dal vivo. Calva ha spiegato che, sebbene le scene di passione tocchino il tema del vero amore, la loro chimica sul set è stata ottima, anche nei contesti più sensuali.

Il regista Minahan ha sottolineato la sua intenzione di esplorare l’amore genuino senza scadere in una narrazione tragica tipica di molte storie queer. Ha voluto mostrare due ragazzi che si innamorano sinceramente, con Henry che si comporta in modo più selvaggio e pericoloso con gli altri, mentre diventa tenero con Julius. Minahan ha descritto la loro relazione come un amore dolce e platonico, paragonabile a quello che si prova da bambini. Quando i due sono chiusi nella stanza d’albergo, lontani dal mondo esterno, vivono un momento puro, giocoso e intimo, come se fossero tornati indietro nel tempo.