Diego Bianchi omaggia Valentina Del Re a Propaganda Live: La scelta della puntata che lei non avrebbe accettato

Durante l’ultima puntata di Propaganda Live, Diego Bianchi ha reso omaggio con commozione alla violinista Valentina Del Re, scomparsa a 44 anni. La notizia della sua morte è giunta poche ore prima della diretta, e Bianchi, visibilmente colpito, ha aperto il programma ringraziando per l’affetto mostrato. Ha sottolineato che, sebbene Valentina non fosse più presente fisicamente, il suo sorriso, la sua cultura e la sua musica continuano a vivere. Del Re, presenza fissa del programma, aveva accompagnato quasi tutte le puntate con il suo violino, diventando un volto familiare per molti, anche per chi non l’aveva mai incontrata.

Nonostante l’omaggio, la decisione di proseguire con la puntata ha sollevato polemiche. Bianchi ha spiegato che Valentina non avrebbe mai tollerato che il programma si fermasse per la sua scomparsa. Dopo aver consultato la famiglia, è stato deciso di mantenere la scaletta prevista in suo onore, cercando di rendere il programma il migliore possibile, come se lei fosse ancora presente.

Tuttavia, alcuni telespettatori hanno espresso il loro disappunto sui social, ritenendo inappropriato il tono della puntata, caratterizzata da sorrisi e risate, pochi istanti dopo una notizia così tragica. Alcuni utenti hanno manifestato un sensazione di smarrimento, definendo la situazione come alienante. La scelta di non alterare il programma, pur riconosciuta come legittima, ha quindi suscitato sentimenti contrastanti tra il pubblico.