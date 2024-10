Diego Bianchi e Michela Tassistro: carriera e vita familiare

Diego Bianchi, noto come Zoro, è il conduttore di “Propaganda Live” trasmesso su La7. La sua carriera inizia nel 2013 con “Gazebo”, un talk show satirico che ha fatto da precursore a “Propaganda Live”, trattando reportage e attualità in modo satirico. Il debutto di Bianchi in televisione risale al 2008, con un episodio di “Tolleranza Zoro” andato in onda durante “Matrix”. La sua vita privata è legata a Michela Tassistro, con cui ha avuto una figlia, Anita, nata il 7 giugno 2003.

Michela Tassistro, compagna di Diego, è nata il 3 settembre 1967 a Genova e laureata in Economia e Commercio. Lavora presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche “Giulio Natta” e ha un lungo passato politico, avendo co-fondato il partito Possibile e ricoprendo cariche come consigliera comunale e presidente della commissione pari opportunità a Genova.

Diego Bianchi è anche lo zio di Ludovico Tersigni, attore emergente nel panorama televisivo e cinematografico italiano. Tersigni ha guadagnato notorietà grazie a ruoli in serie come “Tutto può succedere”, dove interpreta Stefano Privitera, e “Skam Italia”. Ha inoltre recitato in “Summertime”, la versione italiana di una serie Netflix, e nel talent show “X Factor”, che ha condotto nel 2021. È stato anche giudice ospite di “Drag Race Italia” nel 2022 e ha recitato in film come “Arance e martello”, diretto dallo zio Diego, e in altri lungometraggi come “L’estate addosso” e “Slam – Tutto per una ragazza”.

La famiglia Bianchi e Tersigni si distingue così non solo per i legami di sangue, ma anche per la loro influenza nel mondo dello spettacolo. Diego, con il suo lavoro in televisione, ha impostato una carriera di successo, mentre Ludovico continua a ritagliarsi un posto di rilievo nella cinematografia italiana. La presenza di Michela nel contesto politico e sociale arricchisce ulteriormente il profilo della famiglia, sottolineando come ciascuno dei suoi membri contribuisca in maniera unica e significativa nelle rispettive aree professionali.