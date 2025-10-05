18.4 C
Diego Basso riporta i Queen in concerto in Italia

Partirà dall’Auditorium della Conciliazione di Roma la nuova tournée di “Diego Basso Plays Queen”, un progetto ideato e diretto dal Maestro Diego Basso. Questo spettacolo mescola la musica pop e sinfonica, rielaborando i celebri brani dei Queen, firmati da Freddie Mercury, Brian May e Roger Taylor, artisti che hanno segnato la storia del rock.

Non si tratta di un semplice tributo, ma di un riarrangiamento rock sinfonico delle canzoni più famose della band, eseguito dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana sotto la direzione di Basso e dai vocalist di Art Voice Academy. I concerti si apriranno con un’ottima overture sinfonica di otto minuti, dedicata all’amore di Mercury per l’opera. Tra i musicisti, spicca il chitarrista Stef Burns, noto per le sue collaborazioni con grandi nomi del rock.

La tournée offrirà un’esperienza unica con oltre due ore di musica, esplorando i successi della band, da “Hammer To Fall” a “Who Wants To Live Forever”. L’immagine dei Queen sarà reinterpretata attraverso una scenografia suggestiva, in una fusione di acustica, luci e potenza rock, rendendo perfetta l’atmosfera.

La tournée 2025, già fortunata nel precedente anno, avrà tappe in Italia e all’estero, inclusi spettacoli sold out in Svizzera, e si svolgerà in importanti teatri italiani come il Teatro Lirico di Milano e il Gran Teatro Geox di Padova.

I concerti si svolgeranno in diverse città, tra cui Roma, Firenze, Brescia, Padova, Ferrara, Trento, Milano, Sanremo e Parma, con biglietti disponibili su Ticketone. L’evento è una produzione di Icona e AVA Sound Live Music, gestita in alcune città da Zed Live.

