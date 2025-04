Diego Abatantuono: Frecciatina Sottile a Paolantoni. Perché?

Ieri sera, durante la trasmissione Che Tempo Che Fa, Diego Abatantuono ha lanciato una critica decisamente pungente nei confronti del collega comico Francesco Paolantoni. Mentre Fabio Fazio stava intrattenendo i due ospiti con un gioco di battute, Abatantuono ha colto l’occasione per sottolineare la presunta mancanza di capacità comiche di Paolantoni. Non ci sono state repliche da parte di Paolantoni, ma Abatantuono è noto per esprimere commenti diretti e senza filtri.

Durante la serata, Fazio ha proposto un indovinello e Paolantoni ha risposto con una battuta poco incisiva. Abatantuono, intervenendo, ha fornito la risposta corretta e ha aggiunto una frase al veleno: “Lui fra quelli che non fanno ridere è quello che ha più successo in assoluto”. Questa affermazione ha sorpreso sia i presenti che il pubblico, lasciando il suo interlocutore a cercare di reagire.

Abatantuono, d’altra parte, non è nuovo a questo tipo di interventi. Recentemente ha già fatto dichiarazioni altrettanto taglienti, come nel caso della trasmissione Champions Night, dove ha criticato un commento riguardante un giocatore di calcio. Nonostante il suo stile provocatorio, i suoi commenti non sembrano essere pieni di cattiveria, ma piuttosto rappresentano una sua consueta abitudine a colpire duro.

Francesco Paolantoni, anche se potrebbe sentirsi offeso, può considerarsi solo l’ultima vittima di un comico noto per le sue uscite politicamente scorrette. Ha comunque la possibilità di rispondere con altrettanta ironia, nel rispetto delle norme di cordialità.