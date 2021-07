Diceva il famoso fotografo americano Chase Jarvis: la migliore fotocamera è quella che uno ha con sé. Vale ovviamente anche per i video. E la risposta oggi è sempre la stessa: quella fotocamera (o videocamera) è lo smartphone. Sta in tasca, è sempre con noi e permette anche di girare video. Soprattutto gli iPhone di Apple.

Lo testimoniano cortometraggi e addirittura film interi girati negli ultimi 5 anni con i telefoni di Apple da registi come Steven Soderbergh, Chan-wook Park, Zack Snyder e Michel Gondry. Hanno tutti girato film veri, pubblicità, cortometraggi e altre produzioni utilizzando una dotazione tecnica minimalista, ma estremamente potente.

Lo strumento tecnico è sicuramente all’altezza, ma occorre un po’ di mestiere. Se si vuole fare un po’ di più, anche un paio di accessori che possono cambiare radicalmente la resa di quello che si riprende. Qui di seguito, 5 consigli per chi vuole semplicemente fare riprese migliori durante le vacanze e altri 5 per chi invece vuole fare un po’ più sul serio e provare a creare un progetto personale.

1) Curare l’attrezzatura

Sembra incredibile, ma ci si dimentica di pulire le lenti degli obiettivi dello smartphone prima della ripresa. Invece, è facilissimo toccarle con le dita senza accorgersene (è un telefono, succede) e il velo di umido degrada fortemente la qualità. Prendete l’abitudine di pulire con un panno morbido di microfibra prima delle riprese. E assicuratevi che la batteria sia carica e ci sia spazio nella memoria del telefono.

2) Usare sempre gli obiettivi posteriori, non quelli dei selfie

Per quanto le videocamere frontali usate per i selfie e le videoconferenze siano di buona qualità, sono molto inferiori rispetto a quelle posteriori. Nelle versioni maggiori degli iPhone sono due o tre, con lunghezze focali e ampiezza di campo diverse. Se facciamo riprese di altri, hanno l’ulteriore vantaggio che lo schermo è girato dalla nostra parte.

3) Scegliere la qualità video giusta

Nell’app Impostazioni di iOS, nella sezione Fotocamera è consigliabile scegliere come Modalità di acquisizione quella Più compatibile e registrare video a 1080p a 60 Fps. Se invece si vuole fare una ripresa che poi vogliamo montare con un software dedicato o vedere sul televisore di casa Uhd, meglio uno dei formati 4K, che però generano documenti video più pesanti. Nel menu Registra video, Apple indica le dimensioni di un singolo minuto di ripresa in megabyte: verificate di avere spazio sul telefono. Soprattutto se si vuole editare il video, è buona prassi registrare a risoluzione maggiore e poi abbassarla quando il progetto è finito, in maniera tale da avere un materiale di qualità migliore.

4) Come migliorare le inquadrature

Alcuni trucchi per girare scene migliori: meglio le riprese in formato orizzontale che verticale (a parte chi gira solo per TikTok), così come è utile ricordare a chi inquadriamo di guardare l’obiettivo del telefono e non chi lo sta riprendendo; evitate i luoghi con forti rumori ambientali, le riprese controluce e gli sfondi molto chiari e illuminati (una parete bianca sotto il sole). Attenzione all’inquadratura: dev’essere interessante (non uno sfondo sciatto) e non affollata di dettagli che possono distrarre chi guarda; meglio isolare il soggetto della ripresa, avere spazio, non avere altre cose o persone in movimento, in modo che lo sguardo dello spettatore vada naturalmente verso quello che vogliamo fargli vedere. Se la persona inquadrata deve parlare, assicuratevi che venga ripresa a una distanza ragionevole: un puntino lontano in fondo all’inquadratura non si sente bene e non si vede bene.

In generale, le persone guardano i video sugli smartphone, quindi privilegiate le inquadrature televisive (come piani americani, primi piani, mezze figure) e non quelle con campi lunghissimi e soggetti piccolissimi sullo sfondo.

5) Trucchi per la gestione dei file video

Quando avete finito di girare, esportate il video usando AirDrop (se avete un Mac o un iPad) o servizi cloud come Dropbox; oppure connettete il telefono con il cavo Usb al computer e fate il trasferimento con iTunes. Evitate se possibile di spedire l’originale del video via mail o con WhatsApp o Telegram e poi cancellarlo dal telefono, perché il materiale che viene spedito viene compresso e ha una risoluzione inferiore che non può essere migliorata.

6) Per chi vuol fare di più, serve una app

Se volete fare di più con l’iPhone conviene scaricare un’app dedicata da usare al posto di Foto: la migliore oggi è FiLMic Pro, che costa 16,99 euro. Però il salto di qualità è notevole: l’app è compatibile con gli iPhone dalla versione 6 e superiori (almeno iOS 13) e permette di regolare messa a fuoco ed esposizione, fa vedere in tempo reale le zone sovra e sotto-esposte, ha un migliore controllo dello zoom, permette di scegliere l’obiettivo e la modalità di stabilizzazione della ripresa e soprattutto rende disponibili molte più opzioni sia per la tipologia e qualità del video sia per il tipo di proporzioni di ripresa (widescreen, cinema, super35, letterbox e vari altri). L’app consente di usare entrambi i microfoni del telefono per avere migliore qualità di ripresa e suono stereo (Foto non o fa) ed è compatibile con una serie di accessori esterni opzionali di terze parti (stabilizzatori, microfoni esterni) che possono essere molto utili.

7) Stabilizzare la ripresa e l’impugnatura

Il principale problema di fare buone riprese con l’iPhone (e gli altri smartphone) è l’impugnatura: i telefoni sono pessime cineprese dal punto di vista ergonomico. Sul mercato, a parte i bastoni da selfie, esistono accessori più professionali a costi contenuti: a circa 50 euro si può comprare un gimbal (letteralmente cardano, uno stabilizzatore giroscopico) come l’Osmo 4 prodotto da Dji o il Zhyun Smooth 4. Si aggancia il telefono e l’impugnatura alla base contiene una replica dei comandi di ripresa che si azionano via Bluetooth: piccolo e compatto, è adatto alle riprese in movimento. Costa meno, ma è più flessibile un adattatore Rig come quello di Ulanzi U (su Amazon si trova a circa 25 euro), che permette di pilotare in maniera più naturale il telefono durante le riprese e agganciare sino a 3 accessori che potrebbero essere molto utili. Come quelli che seguono.

8) Un audio migliore con il mezzo fucile

Per avere un audio di qualità che sia anche meno sensibile ai rumori esterni fuori campo esistono molte soluzioni, spesso economiche. A parte microfoni senza filo o microfoni a filo da attaccare agli abiti di chi sta parlando (quelli come il Lavalier, a partire da 15 euro), ci sono ottimi microfoni direzionali semi professionali compatti. Uno dei migliori è il VideMicro di Rode: attacco standard compatibile per montaggio su cavalletto, fotocamera oppure il Rig cui collegare il telefono, si aggancia tramite cavo mini jack da 3.5 pollici (serve l’adattatore per la presa Lightning di Apple, venduto a parte), consente di agganciarlo a tutti i telefoni ed è pienamente compatibile sia con l’app di serie sia con FiLMiC Pro. Se protetto da un antivento (in gergo si chiama gatto), trasforma radicalmente la qualità audio di qualsiasi ripresa. Ideale per interviste in situazioni non completamente controllate.

9) Le luci migliori

Come per la fotografia anche per il video la qualità della luce è fondamentale. E mentre per la fotografia si utilizza il flash, per il video avere una sorgente luminosa controllata fa una differenza enorme (anche quando si fa una videoconferenza). Se si utilizza il Rig si possono agganciare sino a due piccole lampade led la cui intensità e temperatura del colore è regolabile. Alimentate a batteria, costano ciascuna da 20 euro in su e permettono di creare una ripresa stile giornalistico soprattutto in ambienti chiusi e male illuminati, oppure in ambienti molto luminosi in cui il soggetto sia ripreso per esempio con una finestra alle spalle o in una zona assolata. Illuminare il volto del soggetto attenua il contrasto luminoso e rende l’esposizione gradevole.

10) Usiamo un altro obiettivo per la ripresa

Una delle caratteristiche più interessanti di FiLMiC Pro è di essere compatibile con adattatori per obiettivi esterni anche di tipo professionale. Uno è quello di Moondog Labs, che permette di usare un obiettivo con lente anamorfica (cioè che comprime verticalmente una immagine in Cinemascope) e permette di avere un taglio cinematografico in 16:9: la distorsione delle luci è la stessa usata da JJ Abrams per i film di Star Trek. Oppure si può usare un adattatore per obiettivi 35mm (come quelli della vecchia reflex Canon o Nikon, che bisogna procurarsi a parte), che devono però essere capaci di funzionare in maniera completamente manuale. Entrambe le soluzioni sono compatibili solo con FiLMiC Pro e alcune altre app di questo tipo.

Qualche suggerimento in più

I video migliori sono quelli che raccontano una storia con un po’ di montaggio: non è difficile, è sufficiente essere un po’ organizzati. Sugli iPhone anche di grande dimensione può essere scomodo, ma un iPad anche non molto recente può diventare uno strumento perfetto per l’editing e il montaggio video. Per passare il video dall’iPhone all’iPad in modo veloce e senza bisogno di connessione il modo migliore è AirDrop. Per l’editing, Apple ha un ottimo software gratuito (presente anche su iPhone) che si chiama iMovie che permette di realizzare progetti anche molto complessi. Se si vuole uno strumento professionale, compatibile con FiLMiC Pro (soprattutto con la risoluzione colore a 10 bit e la codifica 4K o superiore) il migliore è LumaFusion (costa 32,99 euro), che funziona su iPhone, ma soprattutto su iPad, dove è utilizzato da professionisti di Hollywood e del mondo della pubblicità; gestisce anche i formati proprietari come FiLMiC v3 e dà il meglio di sé se viene utilizzato con la Apple Pencil (per gestire la timeline e spostare i segmenti di video). Su un iPad Pro di ultima generazione con un disco esterno Usb-C come memoria di massa, ha la potenza e flessibilità paragonabili di una workstation professionale e un ingombro minimo: sta tutto in uno zainetto da 10 litri.