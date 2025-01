Dieci Euro a Persona: Il Caso di Alessandria

Un giudice di pace di Alessandria ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri a risarcire 20 cittadini con 10 euro ciascuno per danni non patrimoniali subiti a causa di misure anti Covid-19 adottate tra il 2020 e il 2021. La sentenza ha sottolineato che tali norme hanno violato diritti fondamentali come la libertà personale, di movimento e di associazione. Il giudice ha ritenuto che le affermazioni dell’attuale Governo costituiscano un’ammissione di colpa riguardo l’illecito delle norme in questione.

La sentenza si inserisce in una serie di decisioni giudiziarie che mettono in discussione la regolarità dei Decreti governativi durante il periodo pandemico. Altre sentenze, come quella di un giudice di pace di Bologna, hanno annullato multe comminate a organizzatori e partecipanti di manifestazioni contro il lockdown, mostrando un trend crescente di cause civili legate a tale tema.

Il giudice di Alessandria ha evidenziato come le affermazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un discorso del 2022, possano essere interpretate come una confessione del carattere illecito delle restrizioni imposte, poiché ha riconosciuto che l’Italia ha adottato misure più severe rispetto ad altri paesi occidentali, limitando fortemente le libertà fondamentali. Anche se vi è stato un cambio di Governo, la Presidenza del Consiglio è vista come un ente unico e continuo, rendendo le critiche mosse nei precedenti Dpcm da parte dell’attuale amministrazione significative rispetto alla questione legale in esame.