Dieci Dessert Iconici della Pasticceria Italiana da Scoprire

L’arte della pasticceria italiana si distingue per un mix di tradizione e innovazione, con dolci che hanno una forte identità culturale. Alcuni dessert, frutto di tecniche elevate, sono diventati simboli delle diverse regioni, mentre altri sono stato oligarchizzati e resi contemporanei da chef di fama.

Il maritozzo è un esempio emblematico, rivisitato nel 2018 da Iginio Massari in un contesto di alta pasticceria, presentato in una forma “sorridente” e con una farcitura innovativa di panna e crema pasticcera. La sua popolarità è tale che ha ispirato l’apertura del brand MONOMARCA MARITZ a Milano, dove viene proposto in varie versioni.

Salvatore Morello, chef del ristorante Inkiostro a Parma, ha ideato un dessert che unisce note vegetali e fruttate in “Mela verde, cetriolo e bergamotto”, apprezzato per la sua freschezza e leggerezza.

Rimanendo a Firenze, il Caffè Gilli ha ottenuto riconoscimenti per la sua Schiacciata alla Fiorentina, mantenendo i sapori tradizionali, ma con un’attenzione eccezionale alla qualità degli ingredienti.

Un’altra creazione significativa è la Pesca di Prato, riproposta da Paolo Sacchetti, un dolce iconico della Toscana riparato da tradizione e innovazione.

In Sardegna, Andrea Tortora ha presentato la “Coppa Ape d’Oro”, un gelato a base di ricotta sarda, che rappresenta perfettamente il connubio tra ingredienti locali e un’estetica innovativa.

Tra i dessert contemporanei emerge “Clarice” di Andrea Antonini, una creazione che unisce eleganza e gusto, mentre la crostata di ricotta e visciole dell’Antico Forno Roscioli a Roma racconta la tradizione dolciaria romana con autenticità.

Federico Andreini di Sustànza ha creato “Mare Clausum”, un dessert che esplora sapori tra Mediterraneo e Nord Africa, mentre Nicola Goglia, con il Roccobabà, ha innovato un dolce tipico campano rendendolo iconico.

Infine, il “Bronte–Tokyo” di Vincenzo Abagnale unisce il pistacchio di Bronte alla sapidità orientale, offrendo una nuova prospettiva sulle possibilità della pasticceria.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: forbes.it