Dieci anni senza PINO DANIELE: un’eredità musicale che continua a ispirare [La Playlist]

Il 4 gennaio 2025 segnerà il decimo anniversario della morte di Pino Daniele, un artista fondamentale nella musica italiana, e il 19 marzo si festeggeranno i suoi 70 anni. Queste ricorrenze offrono l’occasione di riflettere sull’eredità di un musicista che ha unito tradizione e innovazione. La Fondazione Pino Daniele ETS è attivamente impegnata nella preservazione e diffusione del suo lascito artistico attraverso iniziative che portano il sigillo “70/10 Anniversary”, certificando l’autenticità dei progetti dedicati a lui.

Uno dei progetti principali è il “Musicante Award – Premio Pino Daniele”, un concorso musicale per giovani talenti patrocinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con audizioni live il 28 e 29 gennaio presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Questo concorso promuove la musica come strumento di crescita e connessione intergenerazionale. Il 2025 sarà ricco di eventi in onore di Pino Daniele, tra cui l’uscita di un brano inedito, “Again”, e la ristampa dell’album “Musicante” per il suo 40° anniversario.

A marzo, il film-documentario “Pino”, diretto da Francesco Lettieri e Federico Vacalebre, e la mostra “Pino Daniele Spiritual” al Palazzo Reale di Napoli, curata da Alessandro Daniele e Alessandro Nicosia, offriranno un approfondimento sulla vita e l’arte di Daniele. Fino al 6 gennaio, inoltre, nelle sale italiane è proiettato il documentario “Pino Daniele – Nero a metà”, che offre uno sguardo intimo sulla vita del cantautore attraverso le testimonianze di amici e collaboratori, rivelando il legame profondo tra l’uomo e l’artista.

Il film, diretto da Marco Spagnoli, utilizza un mix di interviste e materiali di repertorio per creare una narrazione emozionale che celebra non solo la musica di Daniele, ma anche la cultura napoletana, descrivendo Napoli come un personaggio centrale nelle sue canzoni. In conclusione, il 18 settembre 2025, Napoli ospiterà “Pino è – Il viaggio del Musicante” in Piazza del Plebiscito, omaggiando l’artista. Per ricordare la sua musica, è stata creata una playlist con oltre cinquanta canzoni, offrendo un’ampia selezione delle sue emozionanti produzioni.