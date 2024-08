Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars: come sta andando

I rumor dei giorni scorsi erano fondati, Lady Gaga è tornata con un duetto con Bruno Mars. La Germanotta ha pubblicato Die With A Smile, pezzo molto lontano dalle anteprime del nuovo album fatte ascoltare a Parigi e che non dovrebbe far parte del disco (che pare uscirà ad inizio 2025) e nemmeno della colonna sonora del film Joker: Folie à Deux.

Gaga ha nuovamente fatto centro, questo antipasto del suo comeback è semplicemente perfetto, dall’iconico look alla Dolly Parton, al video con le atmosfere degli show tv americani anni 70. Il singolo è la dimostrazione che ogni tanto si può mettere da parte l’esigenza di sperimentare, in questo caso la popstar ha attinto ai grandi classiconi del pop ed ha sfornato una perla che è destinata ad avere un grande successo, non solo tra i Little Monster, ma anche con il general public, che l’amerà, così come ha amato Shallow. L’accoglienza dopo appena 20 ore è già buona, con 38 n°1 su iTunes, 5 milioni di visualizzazioni su YouTube

Die With A Smile è una bella canzone sotto tutti i punti di vista, chi dice il contrario sa di mentire. Per i pezzi truzzi da ballare in discoteca ci sarà tempo, adesso Gaga ci ha regalato un bel brano melodico da cantare a squarciagola, che entra non solo in testa al primo ascolto, ma anche nel cuore.

Grazie.

‘Die With A Smile’ by Lady Gaga & Bruno Mars has reached 1.5M streams in 2 hours. It’s challenging for a #1 debut on the Spotify Global 200 pic.twitter.com/Jf19GsrxNx — Sweet 16 Charts (@sweet16charts) August 16, 2024

Lady Gaga e Bruno Mars – Die With A Smile (Official Music Video)

