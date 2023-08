Didisky Pellicola Protettiva in Vetro Temperato per Huawei P Smart, [2 Pezzi] Protezione Schermo [Tocco Morbido ] Facile da Pulire, Facile da installare, Trasparente

Didisky Pellicola Protettiva ultraresistente in Vetro Temperato

Realizzata con vetro temperato Premium giapponese Asahi.9H Durezza realizzato per avere una migliore resistenza ai graffi rispetto all’acciaio,

quindi è in grado di proteggere lo schermo del telefono da graffi e altri danni esterni.

Tocco morbido



Mining davvero speciale trattamento di rivestimento placcato strato 6,Previene fingerprinting eccessivo e macchie di olio,

e rende il film facile da pulire. Mining davvero speciale trattamento di rivestimento placcato strato 6,Previene fingerprinting eccessivo e macchie di olio,e rende il film facile da pulire.

Facile da pulire



colla Giappone Primer.Aderisce allo schermo del telefono senza lacune o bolle,lasciando la sensibilità al tocco inalterato. colla Giappone Primer.Aderisce allo schermo del telefono senza lacune o bolle,lasciando la sensibilità al tocco inalterato.

Antischegge Film



Realizzata per proteggere voi e il vostro telefono.se si rompe, si rompe in vetro temperato in piccoli pezzi che si attaccano insieme,

rendendolo più sicuro per gli utenti. Realizzata per proteggere voi e il vostro telefono.se si rompe, si rompe in vetro temperato in piccoli pezzi che si attaccano insieme,rendendolo più sicuro per gli utenti.

Cosa c’è nella scatola?



2X Pellicola Protettiva ultraresistente in Vetro Temperato

Due Pulizia batuffolo imbevuto di alcool (DRY WET)

Tocco Morbido: Facile da pulire,fornisce un’efficace barriera contro acqua, olio e polvere.Si può baciare macchie fastidiose e impronte digitali addioFacilità di installazione: Colla Primer Giappone, senza bolle. Realizzato con vetro temperato Giappone premium con 2.5D bordi arrotondati.HD Ultra CLEAR – Estrema chiarezza preserva la luminosità dello schermo originale.Servizio di elevata qualità: il marchio Didisky fornisce un servizio di garanzia della durata di un anno. Per qualsiasi domanda (per trovare il tuo ordine e/o contattare il venditore), non esitate a contattarci, e sistemeremo tutto entro 1 giorno lavorativo.

5,29 €