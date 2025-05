Diddy in Tribunale: Accuse Shock e Testimonianze Esclusive

Lo scorso settembre, Sean “Diddy” Combs è stato arrestato con accuse di traffico di esseri umani, sfruttamento della prostituzione ed estorsione. Il processo è iniziato recentemente e tra i testimoni figura la sua ex compagna, Cassie. Durante il processo, il rapper Kid Cudi ha rivelato dettagli risalenti al 2011, periodo in cui frequentava Cassie, che si era separata da Diddy.

Kid Cudi ha raccontato che, dopo aver iniziato a frequentarsi con Cassie, ha ricevuto una chiamata da lei, preoccupata per la reazione di Diddy alla loro relazione. In seguito, si è verificata un’irruzione nella sua casa. Quando è tornato a casa, ha notato che alcuni regali erano stati aperti e il suo cane era rinchiuso in bagno, mostrando segni di stress.

Cassie, nelle sue dichiarazioni, ha anche rivelato che Diddy l’aveva minacciato di far esplodere l’auto di Kid Cudi. Il rapper ha confermato l’esplosione della sua Porsche 911 nel gennaio 2012. In un incontro con Diddy, quest’ultimo avrebbe negato ogni coinvolgimento nell’incidente, ma Kid Cudi ha dichiarato di non averci creduto.

La situazione legale di Diddy continua a complicarsi con l’emergere di queste testimonianze.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it