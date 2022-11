Didattica digitale: Hevolus Innovation punta alla trasformazione dell'apprendimento

Hevolus Innovation ha ricevuto il Global Excellence Awards 2022 di Acquisition International Magazine come Most Innovative Classroom Education Technology Provider 2022. Il premio riconosce HevoCollaboration come la soluzione più innovativa per supportare le scuole nel loro processo di innovazione e trasformazione dei metodi didattici. I Global Excellence Awards 2022 sono uno dei riconoscimenti internazionali più prestigiosi per l’eccellenza dell’organizzazione e riconoscono le migliori pratiche, i migliori casi d’uso e i team e gli individui ad alte prestazioni di aziende di tutte le dimensioni in tutto il mondo.

HevoCollaboration è una soluzione integrata sviluppata da Hevolus Innovation che utilizza le tecnologie di realtà mista e cloud computing di Microsoft per potenziare l’insegnamento aumentato e consentire un apprendimento inclusivo ed esperienziale. Concepito e progettato sulla base dell’esperienza di Microsoft e Hevolus Innovation nell’educazione digitale, HevoCollaboration aumenta le potenzialità delle nuove tecnologie per favorire l’apprendimento delle nuove generazioni, supporta le nuove metodologie degli insegnanti e sviluppa nuove competenze a scuola a beneficio del sistema educativo in generale.

“Siamo lieti di ricevere l’AI Global Excellence Award 2022 che mette in risalto e premia la qualità e la diversità dei prodotti educativi, nonché i migliori istituti scolastici e i membri più devoti della professione di insegnante. Siamo convinti che le nuove tecnologie possano aiutare il settore education ad avvicinarsi ai giovani in modo nuovo fornendo competenze specifiche sulle tecniche di collaborazione in team, fondamentali nel mondo del lavoro”, spiega Antonio Squeo, Chief Metaverse Officer di Hevolus Innovation. “I vincitori degli Excellence Awards di quest’anno sono esempi concreti di ciò che aziende e organizzazioni possono fare per incoraggiare la promozione di servizi educativi e standard di prodotto in tutto il settore. Con nuove tecnologie, smart device e un approccio ibrido, Hevolus mira a consentire alle istituzioni educative di rispondere al cambio di paradigma in atto con un modello esperienziale interattivo e multidisciplinare in grado di mettere in primo piano gli studenti, coinvolgendoli in prima persona e stimolando lo spirito di iniziativa”.

“Negli ultimi due anni abbiamo assistito a un’accelerazione senza precedenti della trasformazione dgitiale nel settore dell’istruzione. Le basi che sono state costruite allora, in particolare attraverso l’adozione del cloud, fungeranno da trampolino di lancio per tecnologie più immersive che consentiranno a educatori e insegnanti di portare la conoscenza agli studenti in formati interattivi e coinvolgenti che trascendono i confini geografici”, commenta Ihab Foudeh, Public Sector General Manager, Medio Oriente e Africa di Microsoft. “Mi congratulo con Hevolus Innovation per questo meritato premio e aspetto con impazienza di vedere le tecnologie immersive per l’educazione raggiungere nuove vette anche grazie alla nostra collaborazione”.