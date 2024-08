Dicono ad Anastasia Kuzmina che il suo fidanzato è gay: la loro reazione

Anastasia Kuzmina e Alessio Di Gennaro sono fidanzati da ormai due anni e lui, tutta la passata stagione di Ballando con le Stelle, l’ha passata in studio a supportarla. Lei, da anni, è una ballerina della trasmissione di Milly Carlucci, lui è un nutrizionista che ha un profilo molto attivo anche su TikTok. Ed è proprio su TikTok che un troll ha dato del gay a Di Gennaro ed è sempre su TikTok che Kuzmina si è invaghita di lui.

“L’ho conosciuto grazie a TikTok” – le sue parole a Novella 2000 – “Una sera, per caso, mi è apparso un suo video. L’ho guardato fino alla fine. E ho iniziato a guardarli tutti fino alle 3 di mattina. Ho pensato che avrei voluto un ragazzo come lui: intelligente, bello, sensuale, un po’ piacione, perché mi piacciono i piacioni. Quindi gli ho scritto su Instagram e ho prenotato una visita”.

Prima della visita Alessio Di Gennaro aveva ricambiato il follow e messo qualche like tattico alla ballerina.

“Prima di incontrarmi, lui mi ha iniziato a seguire e mi ha messo anche dei like, quindi un po’ di speranza ce l’avevo. La visita è durata più di due ore e mezzo. In seguito mi ha confessato di aver spostato tutti gli appuntamenti di quella mattina al pomeriggio, per avere almeno mezza giornata libera per me”.

Dicono ad Anastasia Kuzmina che il suo fidanzato è gay: la loro ironica reazione

Ora i due fanno coppia fissa e grazie a lui anche lei è diventata una tiktoker. “I miei lo adorano, mio fratello Nikita anche. Ma chi lo ama di più è mia nonna, che dall’Ucraina l’anno scorso è venuta a vivere in Italia. Lei non parla ancora l’italiano, ma si capiscono al volo”. Proprio sotto un video di lei, un utente le ha scritto: “E quando [Alessio, ndr] farà coming out lì vi voglio”, ottenendo come risposta da parte di lui un ironico: “Cucciolo non lo scrivere sotto il profilo della mia ragazza sennò ci scopre!“. A mettere like alla risposta è stata anche lei.