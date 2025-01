Diciotto anni di monitoraggio della salute

Da diciotto anni, i sistemi di sorveglianza PASSI e PASSI d’Argento, creati dal Ministero della Salute, analizzano i fattori di rischio comportamentale, la prevenzione delle malattie croniche e la promozione del benessere in Italia. PASSI è dedicato alla popolazione adulta, mentre PASSI d’Argento si rivolge agli over 65. I due sistemi, avviati nel 2004, si ispirano al Behavioural Risk Factor Surveillance System (BRFSS) statunitense e si basano su indagini campionarie nazionali e regionali per monitorare le abitudini che influenzano la salute.

Le interviste telefoniche e gli strumenti digitali utilizzati creano un quadro dinamico della salute pubblica, utile per pianificare interventi mirati. I dati raccolti in 18 anni mostrano progressi nella salute degli italiani, ma evidenziano anche criticità. Le disuguaglianze sociali persistono, con un divario significativo tra Nord e Sud, influenzando l’accesso ai servizi sanitari e le abitudini di salute.

L’inattività fisica e il sovrappeso sono sfide rilevanti. Nonostante un miglioramento temporaneo durante la pandemia, il ritorno a livelli pre-pandemia aumenta il rischio di malattie croniche. Anche il consumo di alcol è preoccupante, in aumento dopo un iniziale calo durante i lockdown. L’uso di sigarette è diminuito, ma i nuovi prodotti del tabacco complicano la situazione.

I sistemi PASSI e PASSI d’Argento sono integrati nella pianificazione sanitaria nazionale e rappresentano uno strumento cruciale per monitorare la salute pubblica. È vitale promuovere stili di vita sani e affrontare le nuove dipendenze con campagne educative e politiche restrittive per migliorare la salute della popolazione.