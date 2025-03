Diciotti: polemica sulla Cassazione, Magi sfida Salvini sul risarcimento

La Cassazione ha emesso una sentenza riguardante il caso Diciotti che ha riaperto il dibattito sulle responsabilità dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, il governo italiano deve risarcire alcuni migranti eritrei trattenuti a bordo della nave Diciotti nell’agosto 2018. L’ordinanza ribalta una precedente sentenza della Corte d’Appello di Roma, riconoscendo che il blocco della nave ha comportato una privazione illegittima della libertà personale. Il risarcimento specifico sarà determinato da un’altra sezione della Corte d’Appello. Salvini ha risposto in modo critico alla sentenza, definendola “vergognosa” e accusando i giudici di invasione di campo.

Dall’opposizione, Riccardo Magi (+Europa) ha attaccato direttamente Salvini, affermando che il risarcimento dovrebbe essere a carico del ministro e non dei cittadini italiani. Ha sottolineato le condizioni critiche in cui versavano i migranti durante i dieci giorni di attesa a bordo, menzionando temperature insopportabili e disperazione. Anche Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra) ha chiesto che Salvini risponda personalmente per i danni causati, sostenendo che non sia giusto che lo Stato debba pagare per le inadempienze di un ministro.

Il caso Diciotti risale al 16 agosto 2018, quando la nave della Guardia Costiera italiana soccorse 190 migranti nel Canale di Sicilia. L’allora ministro Salvini ordinò di negare lo sbarco per costringere Malta a farsi carico dei migranti, dando inizio a una lunga disputa istituzionale e giudiziaria. Sei anni dopo, la Cassazione ha confermato che il blocco ha violato i diritti fondamentali dei migranti, imponendo il risarcimento allo Stato italiano.