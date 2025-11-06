Dichiarazioni fiscali di politici italiani: sorprese e dati 2023

Dalle recenti dichiarazioni sui redditi di deputati e senatori emergono risultati sorprendenti. Giulia Bongiorno, avvocata e senatrice della Lega, è la parlamentare più ricca d’Italia, dichiarando oltre 3 milioni di euro. Al secondo posto si posiziona Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia e attuale deputato di Fratelli d’Italia, con poco più di 2 milioni di euro.

Non tutti i leader politici hanno reso pubblici i propri redditi. Matteo Renzi, Giuseppe Conte e Matteo Salvini non risultano tra i parlamentari che hanno depositato le loro dichiarazioni fiscali. Invece, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e leader di Forza Italia, ha segnalato circa 187 mila euro, mentre Maurizio Lupi di Noi Moderati ha dichiarato circa 250 mila euro.

Nel campo delle opposizioni, Carlo Calenda, segretario di Azione, è il parlamentare con il reddito più elevato, pari a circa 122 mila euro. Seguono Angelo Bonelli dei Verdi con circa 100 mila euro, Elly Schlein del Partito Democratico con 98.471 euro e Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana con poco meno di 99 mila euro.

La premier Giorgia Meloni ha registrato una significativa riduzione dei redditi, passando da quasi 460 mila euro dichiarati in precedenza a 180 mila euro, a causa di detrazioni per mutuo e ristrutturazioni. Diversi parlamentari, come Galeazzo Bignami a Bologna e Antonio De Poli a Padova, hanno inoltre acquistato nuovi immobili.

Tra i ministri con ruoli parlamentari, Carlo Nordio ha dichiarato quasi 260 mila euro, Adolfo Urso circa 126 mila euro, Luca Ciriani attorno ai 100 mila euro e Giancarlo Giorgetti poco sotto questa soglia. Tra i membri del governo non parlamentari, i redditi si aggirano intorno ai 100 mila euro per Alessandra Locatelli, Matteo Piantedosi e Orazio Schillaci.