Dichiarazione d’amore tra due alunni di Amici 23: “Ci siamo innamorati”

Non soltanto Marisol Castellanos e Petit e Holy Francisco e Sarah Toscano (che si sono anche baciati davanti alle telecamere), ad Amici 23 è nata ufficialmente anche un’altra coppia ed è quella formata da Mew e Matthew. E proprio questi ultimi nella puntata di oggi del talent si sono lasciati andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore reciproca.

La dichiarazione d’amore tra Mew e Matthew.

La produzione ha anticipato la dichiarazione d’amore con un messaggio: “L’intesa tra Mew e Matthew sembra crescere di giorno in giorno e le cose vanno avanti“.

Il cantante durante una chiacchierata con l’amico Holy Francisco ha ammesso di essere innamorato della collega: “Mi è salito tutto nei primi giorni e non è da me. A me fa strano, io non ho mai trattato una tipa così. Se sono innamorato? Sì ed è il mio innamoramento più grande di sempre. Lei è una ragazza incredibile. Sono proprio cotto frate lo ammetto“.

Poco dopo è stata Mew a rivelare i suoi sentimenti e l’ha fatto davanti al diretto interessato: “Ti batte forte ilc uore lo sento. Io sono molto innamorata di lui lo dico tranquillamente“. E lui ha risposto: “Lo sono pure io, altrimenti non sarei qui con te, sono molto innamorato e credo tu lo sappia“.

L’intesa tra Mew e Matthew sembra crescere di giorno in giorno… 💛 #Amici23 pic.twitter.com/jp5ZGURNKb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 27, 2023

E pensare che solo tre settimane fa il fidanzato (adesso ex) di Mew scriveva: “L’amore è una cosa stupenda e meravigliosa, ma non quanto l’istante in cui ho guardato dentro di me e ho visto quello che provavo per te. Tutto questo è meraviglioso. In vita mia non ho mai provato qualcosa di così forte e intenso per un’altra persona. Io credo in te e soprattutto in noi e in quello che siamo. Sono fiero e tanto orgoglioso di te e del tuo percorso, di quello che fai e felice per il sogno che stai vivendo. Sono innamorato e non di una qualsiasi“.

E adesso Mew il sogno lei lo sta vivendo tra le braccia di un altro. Zan zan.