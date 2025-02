Dice addio o resta al Genoa?

Mario Balotelli, dopo le voci di mercato che lo riguardavano, è rimasto al Genoa. L’attaccante rossoblù, che ha firmato con il club lo scorso ottobre, sta attraversando un momento difficile: il suo rapporto con l’allenatore Vieira non decolla e finora ha collezionato soltanto sei presenze in campo, tutte come subentrante, per un totale di appena 56 minuti, senza segnare né fornire assist.

Nel mercato di gennaio, si sono diffuse indiscrezioni sul suo possibile trasferimento, con il Venezia e il Monza che avevano mostrato interesse, ma senza risultati concreti. Nonostante le possibilità di un addio, Balotelli ha scelto di rimanere al Genoa, dimostrando di essere determinato a cambiare il corso della sua stagione.

Recentemente, l’ex giocatore di Inter e Milan ha condiviso sui social una breve storia in cui si mostra sorridente durante l’allenamento e mette in mostra lo stemma del Genoa. Nella didascalia ha scritto: “Sto ancora cercando di mantenere la mia promessa. Sono un uomo di parola”, evidenziando così la sua volontà di lottare per riconquistare fiducia e spazio nella squadra.

In sintesi, Balotelli resta un elemento del Genoa nonostante le difficoltà sul campo e continua a lavorare per dimostrare il proprio valore, cercando di convincere il suo allenatore e ritornare ai suoi standard abituali di prestazioni. La sua situazione è monitorata con attenzione sia dai tifosi che dagli addetti ai lavori, in attesa di capire se riuscirà a riscattarsi.