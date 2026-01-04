DiCaprio preoccupato per il futuro di Hollywood

Il ruolo del cinema nell’odierno panorama dell’intrattenimento sta attraversando cambiamenti sempre più repentini e rischia di erodere ulteriormente il futuro delle sale cinematografiche e della sopravvivenza di Hollywood. Secondo molti, la concorrenza delle piattaforme streaming e l’avvento delle intelligenze artificiali rappresenta una minaccia per l’industria.

Leonardo DiCaprio, in una recente intervista al Times of London, ha espresso la sua preoccupazione per il futuro del cinema, chiedendosi se la gente abbia ancora voglia di vivere l’esperienza della sala cinematografica. Ha affermato che tutto sta cambiando alla velocità della luce e che si sta assistendo a una transizione enorme, con i documentari che sono scomparsi dai cinema e i film drammatici che vengono distribuiti nelle sale solo per un tempo limitato.

DiCaprio ha tuttavia affermato di nutrire la speranza che i registi del prossimo futuro possano ancora vedere i loro lavori proiettati sul grande schermo, purché ci siano visionari in grado di fare cose uniche. Ha anche criticato l’uso dell’intelligenza artificiale nei film, affermando che la tecnologia non può essere autenticamente considerata arte perché priva del fattore umano. Secondo lui, solo ciò che proviene dall’essere umano può essere considerato autenticamente arte.