Dibattito Su Bossetti: Gambirasio e Lucarelli Contro Fagnani

La prima puntata di Belve Crime, condotta da Francesca Fagnani, ha suscitato polemiche dopo l’intervista a Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Durante l’intervista, Bossetti ha affermato la sua innocenza e ha messo in dubbio il dolore del padre di Yara, Fulvio Gambirasio, per essere tornato a lavorare poco dopo la scomparsa della figlia. Fagnani ha prontamente interrotto Bossetti, sottolineando che non era in alcun modo nella posizione di giudicarlo.

I genitori di Yara, Fulvio e Maura Gambirasio, hanno commentato l’ospitata dicendo: "Bossetti fa la star in tv e aggiunge dolore al dolore". L’episodio ha ottenuto oltre un milione e mezzo di spettatori, segnando un record stagionale per il programma.

Selvaggia Lucarelli ha criticato l’idea di intervistare Bossetti, definendo l’effetto dell’intervista "disturbante". Ha lamentato il fatto che Bossetti fosse trattato come un protagonista di un reality piuttosto che come un colpevole di omicidio, evidenziando la natura problematica di tali apparizioni in tv. Ha paragonato il contesto dell’intervista a quello di un programma di intrattenimento leggero, sostenendo che la serietà della situazione non fosse adeguatamente rispettata.

Fonte: www.libero.it