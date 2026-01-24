Dibattito immigrazione a Portomaggiore

Ieri sera si è svolto un dibattito sull’immigrazione al Teatro Smeraldo tra il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni e il sindaco Dario Bernardi. Il tema è tornato alla ribalta dopo i servizi televisivi di Rete 4 con frasi incriminate contro le donne.

Il dibattito ha iniziato con Balboni che ha affermato di essere lì perché il sindaco non aveva preso la parola in una manifestazione in piazza mesi fa. Balboni ha anche sostenuto che il sindaco mente quando dice che è lo Stato a decidere chi entra in Italia e che la manodopera straniera è la meno qualificata in Italia. Ha inoltre aggiunto che il governo ha ridotto l’arrivo di molti immigrati in pochi anni.

Bernardi ha replicato che come sindaco deve parlare di ciò che riguarda la sua comunità e che entrare nel merito delle questioni migratorie spetterebbe a un senatore del suo partito. Ha anche sostenuto che a Portomaggiore tutti gli immigrati hanno un permesso di soggiorno e che il problema dell’accoglienza non riguarda la città.

Il confronto si è poi spostato sull’argomento scuola e integrazione tra gli studenti. Bernardi ha affermato che la scuola deve fare uno sforzo in più con progetti aggiuntivi e che il comune fa la sua parte con progetti di integrazione e con i fondi che riceve. Balboni ha risposto che il decreto flussi del governo non corrisponde alla realtà e che non va bene incolpare i genitori per i problemi istituzionali. Ha anche sostenuto che il vero atto di coraggio sarebbe introdurre classi differenziali come in Francia e che è essenziale l’introduzione di un esame preselettivo per accedere alle classi.

Sul tema delle moschee, Bernardi ha detto che sono centri culturali riconosciuti e autorizzati dal comune, mentre Balboni ha contrattaccato che sono moschee sotto mentite spoglie di associazioni culturali e che i musulmani hanno una concezione diversa della laicità dello Stato.