Dibattito europeo sull’AI Act: il futuro incerto dell’AI

Negli ultimi mesi, il tema delle politiche europee sull’intelligenza artificiale ha suscitato un significativo dibattito, in particolare riguardo la proposta di un “stop the clock” sull’AI Act. Questo argomento è emerso in un incontro del Consiglio del 5 giugno, dove la Commissaria europea Henna Virkkunen ha accennato alla possibilità di ritardare l’applicazione di alcune parti del regolamento.

Tra giugno e luglio 2025, numerosi attori del settore, tra cui Anitec-Assinform e Digitaleurope, hanno chiesto di sospendere o rivedere il calendario di attuazione dell’AI Act. Tuttavia, un portavoce della Commissione europea ha affermato che, al momento, tale opzione non è in discussione. Il dibattito si intensificherà durante la riunione dell’AI Board prevista per il 18 settembre, dove potrebbe essere esaminato il tema dello stop.

Il regolamento prevede un’applicazione graduale, con articoli già in vigore dal febbraio 2025. Tuttavia, le norme sui modelli di AI generale diventeranno operative solo dal 2 agosto 2025, mentre quelle relative ai sistemi ad alto rischio non entreranno in vigore prima di agosto 2026. La questione principale riguarda il ritardo del Code of Practice, previsto per maggio ma pubblicato solo a luglio, lasciando le aziende nel caos normativo.

I ritardi nella creazione degli standard armonizzati richiesti per i sistemi ad alto rischio rappresentano un ulteriore nodo da sciogliere. Senza di essi, le aziende affrontano il rischio di sanzioni legali dovute all’incertezza su come soddisfare i requisiti normativi. Anitec-Assinform ha così richiesto un rinvio di almeno due anni per consentire una transizione più sostenibile e competitiva del settore IT europeo.