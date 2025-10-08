14 C
Dibattito elettorale in Toscana: candidati a confronto a Firenze

Firenze ha ospitato un acceso dibattito tra i candidati alla presidenza della Regione Toscana, organizzato da La Nazione. Antonella Bundu, Eugenio Giani e Alessandro Tomasi si sono confrontati di fronte a un pubblico partecipe, che ha reagito con applausi, fischi e domande dirette.

La sala del Palazzo dei Congressi era affollata. Tra il pubblico, Elda, una nonna di tre nipoti, ha commentato l’importanza di assistere di persona al confronto: “Voglio vedere i candidati per giudicarli meglio; chiedo più sicurezza per la mia Toscana”.

L’ingresso di Bundu ha acceso gli entusiasmi dei suoi sostenitori. La candidata ha parlato di diritti e inclusione, ma ha suscitato malumori quando ha criticato i Centri di permanenza temporanea, definiti “una forma di tortura”. Le sue affermazioni hanno attirato fischi da parte di alcuni presenti.

Eugenio Giani, presidente uscente e candidato del centrosinistra, ha ricevuto ascolto, soprattutto quando ha difeso la sanità pubblica e promesso di unire sviluppo e coesione sociale. Ha però sollevato mugugni quando ha discusso dei trasporti, con pendolari delusi nel pubblico.

Alessandro Tomasi, del centrodestra, si è presentato con un discorso diretto, insistendo sulla sicurezza e promettendo ordine per i commercianti. La sua presentazione ha accolto un’accoglienza calorosa.

Il dibattito ha messo in luce diverse esigenze: aumentare l’efficienza dei mezzi pubblici e garantire residenze per gli studenti. Alcuni, come Leonardo, hanno espresso la volontà di lasciare la Toscana in cerca di opportunità migliori. Raffaella, invece, ha evidenziato problemi di sicurezza nelle strade e nei mezzi pubblici.

Il clima di partecipazione continua a caratterizzare la politica locale, con molti cittadini desiderosi di chiarimenti e promesse concrete.

