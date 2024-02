Diatriba tra Parietti e Marini dietro le quinte di Tale e Quale: “Competitiva!”

Ieri sera Carlo Conti è tornato è tornato su Rai Uno con una nuova puntata di Tale e Quale Sanremo. Tra le prime ad esibirsi ci sono state Valeria Marini e Alba Partietti, che hanno vestito i panni di Sabrina Salerno e Jo Squillo nella performance sanremese di Siamo Donne. La Parietti nella clip di presentazione ha parlato di una diatriba avvenuta dietro le quinte.

La diatriba tra Alba e Valeria: “Tutto per chi doveva fare Sabrina Salerno”.

Alba ha rivelato che nel backstage di Tale e Quale lei e Valeria hanno dibattuto per chi avrebbe interpretato Sabrina Salerno: “Secondo me ci hanno chiamate per un motivo. Ho visto che mancano Cirilli e Paolantoni e avevano bisogno di una sostituzione adeguata e quindi eccoci. Io sarò Jo Squillo e lei invece Sabrina Salerno. Diciamo che c’è stata una diatriba per accaparrarsi il ruolo di Sabrina perché forse era quella che aveva l’abito più sensuale. Chi è la più sensuale tra me e lei? Ma sono domande da fare? Chi è la più intonata tra me e lei? Cirilli! No vabbè sono io. Scherzavo, vabbè nemmeno troppo“.

Queen Valery ha confermato la versione della collega, che ha definito ‘competitiva’: “Questa sarà un’esibizione davvero stellare perché non sarà da sola. Infatti sarò in dolce e graffiante compagnia. Insieme alla mia amica interpreteremo Siamo Donne di Sabrina Salerno e Jo Squillo. Sono felice perché questo è stato un successo pazzesco. Ho scelto Sabrina perché ha delle cose più simili a me a livello di fisico. Sono più sensuale io di lei? Non lo so. Questo lo lasciamo giudicare al pubblico. Lei è un po’ competitiva. Ma la sana competizione ci sta e fa l’unione e regala un’energia stellare“.

Valery e Alba mentre decidevano chi avrebbe vestito i panni di Sabrina…



Cristiano Malgioglio e il commento all’esibizione.

Malgy è stato meno cattivo del solito con le due concorrenti: “Guarda Carlo, mi devo riprendere perché ho degli sbalzi d’umore che mi servirebbe un bicchiere di vino, rum o vodka. Anzi, qui ci vuole una pillola per la pressione. Una è disastrosa e l’altra nemmeno lo so, non saprei che aggettivo trovare. Devo dire che è un numero meraviglioso, io voglio questo a tale e Quale Show. La gente a casa si deve divertire. Dobbiamo gioire con le voci di queste due. Siete favolose, incredibili. Mi avete fatto salire la pressione, perché io sono sempre giù, sono abbacchiato. Sono appena tornato dall’America e ho il fuso sballato. Comunque meravigliose e anche disastrose“.