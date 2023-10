Diario del Giorno: Mediaset valuta il licenziamento di Andrea Giambruno

Quella di Andrea Giambruno è senz’altro una settimana difficile: prima i fuorionda resi pubblici da Striscia la Notizia, poi la separazione da Giorgia Meloni e infine il (presunto) licenziamento da parte di Mediaset. Presunto perché – secondo quanto riportato da LaPresse (e anticipato da Dagospia) – non sarà al timone de Il Diario Del Giorno per tutta la prossima settimana.

Giambruno non condurrà ‘Diario’ per tutta la prossima settimana (LaPresse). Dagospia ha già anticipato che il giornalista dovrà dire addio a il Diario del Giorno.

Giambruno stando a quanto si legge su Repubblica sarebbe già fuori l’azienda, seppur le loro fonti Mediaset non confermerebbero.

“Secondo alcune voci, il giornalista sarebbe già fuori dall’azienda. Ma fonti Mediaset non confermano perché, nel caso, le procedure da seguire sono lunghe a laboriose: in particolare il dipendente deve prima ricevere la lettera con le contestazioni per aver violato il codice etico aziendale. Quello che al momento appare (quasi) certo è che il giornalista dovrà lasciare in maniera definitiva la conduzione del programma Diario del giorno su Rete4. Intanto non sarà alla conduzione della trasmissione per tutto il resto della prossima settimana”.