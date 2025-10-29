Diana Krall torna in Italia: concerti imperdibili nel 2026!

Diana Krall torna in Italia per due straordinarie date estive✨
L’artista canadese di esibirà nei fantastici scenari della Cave Auditorium Parco della Musica di Roma e del Vittoriale di Gardone Riviera.

📆 15 luglio 2026 | Roma, Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone – Cavea
📆 16 luglio 2026 | Gardone Riviera, Anfiteatro Del Vittoriale – Festival Tener-A-Mente

🎫 Biglietti in vendita da Venerdi 31 Ottobre ore 11.00 su !

Scopri le info su

