Diana Krall torna in Italia: concerti imperdibili nel 2026!

Diana Krall torna in Italia per due straordinarie date estive✨
L’artista canadese di esibirà nei fantastici scenari della Cave Auditorium Parco della Musica di Roma e del Vittoriale di Gardone Riviera.
📆 15 luglio 2026 | Roma, Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone – Cavea
📆 16 luglio 2026 | Gardone Riviera, Anfiteatro Del Vittoriale – Festival Tener-A-Mente
