DIANA KRALL in Concerto: Anteprima del JAZZMI 2025 al Teatro Arcimboldi

Il 20 ottobre 2025, il Teatro Arcimboldi di Milano ospiterà l’anteprima del festival JAZZMI con la celebre cantante e pianista jazz Diana Krall. Vincitrice di due GRAMMY® Awards e dieci Juno® Awards, Krall è considerata una delle interpreti più raffinate della scena musicale contemporanea, con una carriera costellata di dischi d’oro e multi-platino. Famosa per la sua abilità nel combinare il jazz con sonorità pop, è un punto di riferimento a livello internazionale.

NPR l’ha definita “una delle migliori cantanti e pianiste jazz della sua generazione” e vanta l’unico record di ben otto album al primo posto della Billboard Jazz Albums. Tra questi, spicca “When I Look in Your Eyes” (1999), un vero e proprio capolavoro che ha mantenuto il primo posto per 52 settimane consecutive, ottenendo due GRAMMY® e il disco di platino negli Stati Uniti e in Canada.

Il suo ultimo album, “This Dream Of You”, ha ulteriormente confermato la sua versatilità e il suo talento, ricevendo elogi da pubblico e critica. Con uno stile che supera gli schemi del jazz tradizionale, Diana Krall continua a toccare il cuore di ascoltatori di tutte le generazioni.

I biglietti per il concerto saranno in vendita a partire da lunedì 27 gennaio. Per ulteriori informazioni, visitare i canali social ufficiali di Diana Krall.