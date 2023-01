Diana, Harry è stato da una sensitiva: “Ho parlato con lo spirito di mia mamma, ecco cosa mi ha detto”

Apparentemente la vita dei reali sembra perfetta, priva di sbavature, ma a giudicare da quello che racconta il Principe Harry nel suo libro la quotidianità dei Windsor sembra quanto di più simile a una soap opera messicana. Risse in famiglia, paternità messe in dubbio, 18enni che perdono la verginità nei campi con donne mature e adesso anche una sensitiva che mette in contatto un uomo con la madre defunta. Harry infatti ha rivelato di aver parlato con Lady Diana. Degli amici del 38enne avrebbero consigliato ad Harry di andare a trovare una medium.

Prince Harry contacted a psychic to try and speak with his mother, Princess Diana – Extracts from Harry’s memoirs, Spare pic.twitter.com/c78AyCB58D — Insider News (@InsiderNewsKe) January 5, 2023

Harry dice di aver parlato con sua mamma Lady Diana.