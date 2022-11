Diana Del Bufalo svela quale sindrome le è stata diagnosticata e parla di Maria De Filippi

Diana Del Bufalo si è raccontata a cuore aperto fra le pagine del Corriere della Sera. Lo ha fatto parlando di Maria De Filippi ma soprattutto della sua sindrome, un ramo di quella di Tourette.

Quando le è stato chiesto un parere su Giorgia Meloni al Governo, Diana Del Bufalo ha risposto:

“Non ne so molto di politica, ma credo sia un passo importante. Noi donne abbiamo questo retaggio ereditato delle streghe, che sono state messe al rogo perché minacciavano il potere degli uomini. Io ho studiato tanto, ho fatto un corso di risveglio femminile. Poi Meloni in quanto donna ha forse una sensibilità diversa. Non la conosco personalmente, il suo piano me l’ha spiegato un po’ mia mamma. Io non l’ho votata, ho votato per quello che mi poteva interessare: libertà, giustizia e logicità.Per esempio non è logico che per una coppia etero sia così difficile adottare un bambino e che le coppie gay non possano provarci. Non sta né in cielo né in terra. Chiaro che devono esserci dei controlli, ma viviamo in una società in cui ormai tutto è sicuro, è tutto tracciabile. Mi fa una rabbia, anche pensare che i figli delle coppie gay per la legge hanno un solo genitore. È tremendo. Dovrei aprire un dibattito”.