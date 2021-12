Questo per Diana Del Bufalo è un momento d’oro. È al cinema con il film 7 donne e un mistero con Ornella Vanoni, ha in cantiere uno spettacolo teatrale dal titolo 7 spose per 7 fratelli ed infine è nel cast della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori. Eppure oggi tutti parlano di lei non per queste opere, ma perché ha candidamente ammesso di non essersi vaccinata.

Come raccontato dal giornalista Domenico Marocchi su Twitter, Diana Del Bufalo avrebbe dichiarato in una diretta su Instagram di non essersi sottoposta al vaccino anti-Covid. In molti su quel social hanno commentato le parole dell’attrice e pare che abbia anche detto “i vaccini non servono a niente” e che sono “deludenti”.

Diana Del Bufalo in una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e “vuol fare esperienza”.

Dove, in terapia intensiva?

Pessima.

(come si può dare credito a una tizia così mentre i vaccini ci stanno salvando la pelle?) — Domenico Marocchi (@domenicomarock) December 30, 2021

Sono entrata nella diretta Instagram per farmi 4 risate con lei… Quando ha detto così… 😱😱 “I vaccini non servono a niente, i vaccini sono deludenti, io ho deciso di non vaccinarmi” OK VA BENE — Va•Lentina⁷ (@VNTina95) December 30, 2021

Qualche mese fa, in piena estate, ha anche fatto questa “simpatica” canzoncina sulle note di una canzone di Gaia.

Raga: non Diana del Bufalo che non si vaccina, però poi si lamenta se non la fanno entrare da qualche parte… 🤡 pic.twitter.com/FnKZ4KVe9U — Nicole ~ SAW NWH x2🦁⧗ (@wizavengers) July 17, 2021

Diana Del Bufalo, la replica: “Non mi sono vaccinata perché ho il cuore ballerino”

“Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo, ho subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre per di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto. Chiaramente gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata… ne prendo atto, con un po’ di rammarico… sembrerà assurdo ma capisco anche questo”.

Insomma, gira gira la colpa è dei giornalisti che l’attaccano, non sua che ha deciso di non vaccinarsi.