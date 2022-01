Diana Del Bufalo oggi pomeriggio è stata ospite da Francesca Fialdini nella prima puntata del nuovo anno di Da Noi A Ruota Libera.

“Bentornati alla prima puntata dell’anno, com’è andato il Natale?” ha esordito la conduttrice, prima di ospitare Diana Del Bufalo. L’intervista dell’attrice però non è stata realizzata in diretta, ma qualche giorno prima delle feste natalizie. Quindi prima della polemica dell’attrice in merito al vaccino contro il Covid.

Diana Del Bufalo non si è vaccinata: “Me lo hanno sconsigliato” https://t.co/Zdq8GyNwzS — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 30, 2021

L’attrice ha ripercorso con Francesca Fialdini la sua carriera, dalla fiction Che Dio Ci Aiuti a C’era Una Volta Studio Uno. Chi si aspettava però una domanda sulla polemica della settimana è rimasto deluso. Questo non perché la conduttrice ha deliberatamente omesso quella parte, ma semplicemente perché l’intervista è stata registrata prima.

Diana Del Bufalo, l’intervista su Rai1 fa discutere: Francesca Fialdini interviene

A specificarlo è stata Francesca Fialdini su Instagram: “Le dichiarazioni rilasciate questa settimana dai protagonisti non possono essere argomento di conversazione nella messa in onda“. Ma anche Rai1 ha più volte mandato in sovraimpressione la scritta “intervista registrata”, proprio per evitare le polemiche.

Da segnalare una domanda della Fialdini: “Cosa devo chiederti per metterti in imbarazzo?“. Domanda a cui la Del Bufalo avrebbe potuto rispondere “Il vaccino contro il Covid“. E invece ha risposto così:

“Su cosa mi metteresti in imbarazzo? Beh, sulle cose di oggi: politica, geografia, insomma sulle cose che ci sono davvero da sapere. Sono ignorante e poco acculturata. Mi interessa solo la letteratura inglese e francese”.

“Non mi sono vaccinata perché ho il cuore ballerino”