Diana Del Bufalo ha un disturbo molto particolare: “Affetta da Coprolalia”

Ospite a “La Volta Buona”, Diana Del Bufalo ha condiviso la sua esperienza con un disturbo chiamato coprolalia, diagnosticato dalla sua psicologa. Questo disturbo, parte della sindrome di Tourette, comporta tic e l’uso involontario di linguaggio osceno o inappropriato in situazioni non adeguate. Diana ha raccontato di aver realizzato di avere questo problema durante il compleanno di Federica Panicucci, evento al quale si era imbucata. In quel contesto sociale, si è sentita impacciata e ha scritto una parolaccia su una lavagna, gesto che ha descritto come impulsivo e imbarazzante.

Diana ha spiegato di aver compreso che il suo comportamento era legato a un impulso che non riusciva a controllare. Nonostante le difficoltà, ha affermato di aver imparato a gestire il disturbo nel tempo. Il suo racconto ha messo in evidenza le esperienze di disagio che possono sorgere in situazioni sociali, particolarmente quando si è circondati da persone sconosciute. La condivisione della sua storia ha mostrato come la coprolalia, spesso considerata solo come il fenomeno di dire parolacce, sia in realtà un sintomo di un problema più complesso associato a tic motori e vocali.

La coprolalia, come spiegato in un approfondimento di Nurse24, è definita come un comportamento compulsivo che porta le persone a pronunciare espressioni volgari senza controllo. Questo disturbo può manifestarsi non solo come un impulso incomprensibile, ma è spesso legato alla sindrome di Tourette, un disordine neuropsichiatrico che si esprime con tic motorii e vocali. La sua origine può derivare sia da fattori psichiatrici che da elementi ambientali.

In sintesi, l’esperienza di Diana Del Bufalo rappresenta una testimonianza significativa di come la coprolalia influenzi le interazioni sociali e come il riconoscimento e la gestione del disturbo possano portare a una migliore comprensione di sé e degli altri. La sua partecipazione a una trasmissione popolare ha aperto un dialogo importante sulla salute mentale, contribuendo a normalizzare la conversazione su disturbi spesso stigmatizzati.