Lo scorso dicembre Diana Del Bufalo ha fatto scoppiare una grossa polemica perché durante una diretta ha dichiarato di non essersi vaccinata: “Vaffa al vaccino, non funziona, è deludente questo vaccino“. Qualche giorno dopo l’attrice ha chiarito la sua posizione sui social, ma le cose non sono cambiate e la polemica non si è placata. Oggi in un’intervista concessa a Il Messaggero Diana Del Bufalo è tornata a parlare delle sue dichiarazioni ed ha spiegato come mai non si è vaccinata.

“Non sono vaccinata, come faccio a teatro? Anche lì facciamo quello che prevede la legge: un tampone ogni 48 ore, vaccinati e non. Non mi sono vaccinata per motivi di salute e non ho molto altro da aggiungere. No, non sono una no vax. Come mai ho deciso di dire che non ho fatto vaccini? Perché sono una persona trasparente e parlo senza filtri. So che questo atteggiamento può generare ripercussioni, a volte anche gravi. Per questa cosa dei vaccini sono stata minacciata di morte

Se in tempi di pandemia ho paura? No, non mi appartiene. Sono fatalista, ho fiducia nel flusso della vita. E sto attenta. Questo è il momento di stare tranquilli, il mio consiglio è di prendere tutte le precauzioni possibili per stare lontani dal virus. Chi può, si vaccini”.